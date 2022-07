- Nu kan vi slet ikke sælge huset

VRÅ:I 38 år har Boje Peter Nielsen og hans hustru Helle Dissing Nielsen boet lidt oppe på bakken - ved siden af Stenvad Mølle og med udsigt til den nedlagte landejendom, der med ét er opstået stor lokal blæst om.

Her er deres børn vokset op. Her kommer deres børnebørn på besøg. Og her ser de hver dag skolebørn cykle forbi, mens andre unge fra lokalområdet cykler op til møllen med en madkurv.

Det er knap otte måneder siden, de så landejendommen et stenkast væk blive solgt. Det har tidligere været opholdssted for unge med ADHD-problematikker, og i slutningen af november 2021 blev det købt af virksomheden ViKa Nord for knap to millioner kroner.

Bag ViKa Nord står samme personkreds, som står bag Botilbuddet Norden ApS, der har vundet Udlændingestyrelsens udbud om at huse op mod 18 udlændinge med ulovligt ophold i Danmark i ejendommen på Bakkevej 1.

Den nyhed skabte ikke glæde hos ægteparret Nielsen.

- Vi har selv haft vores hus til salg i halvandet år. Det er vist ikke blevet lettere at sælge nu, sukker Helle Dissing Nielsen.

Sammen med sin mand var hun en af flere hundrede, som onsdag eftermiddag stimlede sammen udenfor den ejendom, hvor udlændingene skal bo. Ens for dem alle var harme over, at nyheden om de nye naboer kom som en tyv om natten.

- Det var virkelig et chok for os, siger Helle Dissing Nielsen.

Ægteparret ærgrer sig over, at folkene bag det kommende botilbud aflyste det informationsmøde, de som naboer ellers var inviteret til. Beskeden om aflysningen fik de på en seddel i postkassen.

En seddel i postkassen var eneste besked til de nærmeste naboer om, at det informationsmøde, de var inviteret til, blev aflyst. Foto: Claus Søndberg

- Vi havde håbet, at det informationsmøde kunne have gjort os klogere på det hele, siger ægteparret Nielsen.

Intet tyder dog på, at de bliver mere trygge ved det klientel, som efter planen bliver deres nærmeste naboer 1. september.

- Det gør os nervøse, og der er på ingen måde noget, der kan gøre os trygge. Og det er uanset om der kommer syv eller 18. Det er fuldstændig ligegyldigt, fastslår Boje Peter Nielsen.