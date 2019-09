Nu rammer efteråret første kraftige blæsevejr: Nordjylland bliver hårdest ramt

NORDJYLLAND:Kalenderen skriver 15. september og søndag får vi for alvor syn for, at efteråret er over os.

Fra klokken 12 til 23 er der risiko for stormende kuling fra vest med vindstød af stormstyrke nord for Limfjorden, skriver DMI.

3 Blæsevejr ved Blokhus. Foto: Henrik Bo

Størst risiko for stormende kuling med vindstød af stormstyrke er der ud på eftermiddagen og søndag aften ved Skagerrakkysten mellem Hanstholm og Skagen.

#Blæsende dag med op til hård vind eller kuling omkring vest, i Vendsyssel op til hård eller måske stormende kuling samt vindstød op til stormstyrke. Derudover passerer en koldfront ned over landet 🌧️, men efterfølges af tørvejr og lidt sol 🌥️ pic.twitter.com/GXxi4RfuwB — DMI (@dmidk) September 15, 2019

Blæsevejret betyder også, at en del færger til og fra Nordjylland er aflyst. Skal du ud at sejle, så hold øje med de enkelte færgeselskabers hjemmeside, eller følg med her: