Nu ringer det ud til frikvarter i den dystre nyhedsstrøm

VRÅ:Der bliver igen ladet op til lokal satire og skønsang i ”Hønsehuset” i Vrå. Det store revyhold er i fuld gang med at lægge sidste hånd på årets Vrå Revy - og den kommer som kaldet, hvis man spørger instruktør Anne Mette Nors og kapelmester Andreas Svaneborg.

For det hele kan godt se lidt dystert ud både herhjemme og ude i den store verden, hvor inflation og uro giver anledning til bøvl og panderynker. Derfor trænger vi ifølge makkerparret efterhånden til et frikvarter, hvor vi kan få lov at grine lidt af det hele.

Instruktør Anne Mette Nors. Privatfoto.

- Vi giver det hele en gang vendelbo'sk sindsro og håber, at vi kan få publikum til bare at læne sig tilbage og lade sig underholde og glemme alt om verdens problemer for en stund, fortæller instruktør Anne Mette Nors.

A tror det gor!

Overskriften for årets revy er da også det sindige vendelboske udtryk ”A tror det gor!”, og det optimistiske budskab skulle gerne skydes ud over scenekanten, når forestillingerne går i gang med premieren fredag 7. oktober.

Privatfoto.

På skuespillerfronten skal det såmænd også nok gå, for det er et erfarent hold, som træder op på scenen i amatørteatret. Sven Bertelsen, Ditte Svaneborg, Helle Larsen-Ledet, Lars Boelt, Pia Svaneborg og Morten Pedersen giver liv til den brede palette af sange og sketches, som skildrer livet i Vrå anno 2022.

Bag scenen knokler som altid en hær af frivillige med at sy kostumer, bygge scene, finde rekvisitter og få styr på teknikken. Men selvom meget er, som det plejer, så bliver der også tænkt nyt og leget med både det visuelle udtryk og de musikalske klange, så det hele passer ind i den tid, vi lever i.

Formanden for Vrå Amatørteater, Lisbeth Bak. Privatfoto.

Revy om eftermiddagen

Et andet nyt tiltag er muligheden for også at opleve årets revy om eftermiddagen. Ifølge formand for Vrå Amatørteater, Lisbeth Bak, er det et forsøg på at give en hjælpende hånd til dem, som måske har svært ved at få ungerne passet en hverdagsaften eller hvor det kniber med at holde sig vågen igennem en hel aftenforestilling. Forestillingen søndag 9. oktober er derfor planlagt til at spille klokken 15.00.

Allerede nu kan du sikre dig billetter til både eftermiddags- og aftenforestillinger, som spilles 7., 9., 10., 12., 13. og 14. oktober. Igen i år vil der være mulighed for at tilkøbe sig ”den store pakke” med en revy-menu i Idrætscenter Vendsyssel inden forestillingerne 13. og 14. oktober.

Billetterne købes elektronisk på www.datsbilletten.dk.