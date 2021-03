Nu skal der gøres noget ved trafikkaos ved vaccinested

HJØRRING:Siden Bagterphallen blev vaccinestedet i Hjørring, har det skabt stor debat. Blandt andet hos Fuglsigvejs beboere og forældrene til børnene i den nærliggende skole og børnehave. De frygter for deres børn sikkerhed.

Nu bekræfter Hjørring Kommune, at der sammen med de nye parkeringspladser også kommer mere skiltning i et forsøg på at hjælpe trafikken på vej. De bekræfter også, at det i dag er blevet besluttet, at der vil komme fodgængerruter på hallens parkeringsplads. Kommunen håber på, at de nye parkeringspladser, den nye skiltning og de kommende fodgængerruter vil være med til at aflaste trafikken.

Regionen har også taget problematikken ved vaccinestedet til sig. Derfor sørger de for at der bliver afsat flere ressourcer til ekstra bemanding i form af trafikvagter på vaccinationsdage.

Skolepatruljen er også til stede, når børnene skal til og fra skole. Her står 9. klasseeleverne klar til at hjælpe de mindste elever sikkert gennem trafikken, selvom det normalt er en opgave for 8. klasserne.

Opfordrer til henvendelser

Kommunen sendte i sidste uge en meddelelse ud til skolens og børnehavens forældre via Aula. Den samme meddelelse blev sendt ud til beboerne på Fuglsigvej.

I beskeden vedlagde kommunen et nummer, som man kan tage kontakt til, hvis man oplever trafikale udfordringer ved Bagterphallen. Alle henvendelser vil kommunen sende videre og tage til efterretning, så de kan komme problemerne ved vaccinestedet til livs.

Samtidig opfordrer kommunen stadig folk til at vise hensyn til hinanden.