Nu skal der søges om vindmøller og solceller

Vindmøller og solceller kan dele vandene, og kan derfor også give en masse politisk bøvl. Det er byrådet i Hjørring Kommune helt klar over.

Et flertal i byrådet i Hjørring har derfor valgt, at ansøgninger om opstilling af vindmøller og store solcelleanlæg skal samles i én ansøgningsrunde.

Populært sagt åbner ansøgningsvinduet den 12. december efter at fremgangsmåden med én samlet ansøgningsrunde blev godkendt på byrådsmøde den 30. november.

- Med ansøgningsvinduet får vi en mulighed for at prioritere og planlægge for de projekter, der passer bedst ind i vores kommune, fortæller udvalgsformand Søren Homann (K).

Han fortæller også, at det fylder i den lokale politiske debat, at der skal gives noget tilbage til de berørte lokalsamfund, så lokal energiproduktion giver lokal værdi.

- Hvem ved, måske kan lokal værdi og fællesskaber blive en trumf i den kommende planlægning, siger udvalgsformanden.

Ansøgninger om opstilling af vindmøller og solceller kan sendes ind via Hjørring Kommunes hjemmeside fra den 12. december og frem til midt i marts 2023.

Senere på foråret i 2023 kommer politikerne til at diskutere, om der er ansøgninger, der rammer så meget plet, at der skal planlægges for nye vindmøller og solceller.