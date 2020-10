Nu skal nordjyder corona-testes i barakker

NORDJYLLAND:Antallet af coronatest i Nordjylland skal fordobles. Hvor det i dag er muligt for sundhedspersonale at foretage knap 4000 test dagligt, skal kapaciteten øges til 9000-10.000 test om dagen.

Samtidig forbedres teststederne, så sundhedspersonale og borgere ikke fremover skal stå i testtelte, hvor vinden blæser ind.

Onsdag blev barakker opstillet foran Regionshospital Nordjylland i Hjørring - barakkerne afløser de hvide testtelte, hvor sundhedspersonale hidtil har testet personer, der havde symptomer på coronasmitte/covid-19.

Også ved Aalborg Universitetshospital afløses de hvide testtelte inden længe af bedre, faste testfaciliteter.

Nyt Covid-19 testcenter i Hjørring. Foto: Claus Søndberg

De nye teststeder, som barakkerne ved Regionshospital Nordjylland i Hjørring, er et synligt tegn på, at sundhedsmyndighederne forventer, at kampen mod corona bliver langvarig.

"Teltene er etableret under stort tidspres og med fokus på et midlertidigt set-up på få måneder. Behovet for at foretage COVID-19 test fortsætter, og indtil videre vurderes det, at der som minimum skal foretages test t.o.m. 2021", skriver Region Nordjylland i et notat om planerne for corona-test i landsdelen fremover.

- Barakkerne kan klare både efterår og vinter, fortæller kommunikationskonsulent Camilla Brandt fra Regionshospital Nordjylland i Hjørring.

Foto: Claus Søndberg

I Hjørring er det syv barak-moduler, der sættes sammen til et stort testanlæg med syv såkaldte "podningsspor" - altså mulighed for at teste syv personer på samme tid. Det er omtrent en fordobling af den nuværende kapacitet. I testteltet i Hjørring kan man teste fire personer på samme tid.

Selv om barakmodulerne nu er sat op foran hospitalet i Hjørring, går der endnu et par dage, før alle installationer i det nye testcenter er installeret, så borgere kan blive testet i barakkerne.

Også ved Aalborg Universitetshospital etableres bedre testfaciliteter, som kan klare vintervejr. Det skal foregå i en slags lagerhal.