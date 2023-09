Nu springer de ud i det: Bygger svømmecenter til 120 millioner

Centerdirektør i Idrætscenter Vendsyssel (ICV) Alex Rasmussen har hele tiden lovet, at planerne for et nyt stort svømmecenter i Vrå nok skulle blive til noget. Der er gået tre år siden, planlægningen startede, og onsdag kunne centeret sammen med den valgte hovedentreprenør NCC så afsløre planerne, der er blevet ændret lidt undervejs.

- Det har været en lærerig proces med energikrise og renteudsving, men nu er vi nået frem til et gennemarbejdet projekt, som vi er sikre på bliver rentabelt, fastslår centerdirektør Alex Rasmussen.

Det nye svømmecenter bygges sammen med det nuværende idrætscenter med en stor foyer på nordsiden. Selve svømmecenteret bliver på godt 3300 kvadratmeter med et 25 meter bassin, børnebassin, varmtvandsbassin og morskabsbassin med rutsjebane.

På førstesalen bliver der godt 700 kvadratmeter med forskellige wellness-faciliteter.

Grundplan over det nye svømmecenter. Nederst ses foyeren, der binder svømmecenteret sammen med resten af idrætscenteret Kilde: Idrætscenter Vendsyssel

Svømmecenteret bygges på nordsiden af centeret og det bliver godt 3300 kvadratmeter i grundplan Kilde: Idrætscenter Vendsyssel

- Vi har i det tilrettede projekt valgt at lægge vægt på den folkelige del af svømmecentret, så det bliver attraktivt for børnefamilier, unge og ældre i Vrå og i oplandet. Selvom det bliver et 25 meter bassin fremfor 50 meter, vil vi også stadig kunne udnytte faciliteterne til svømmeklubber og sportsturisme, fortæller Alex Rasmussen.

Alex Rasmussen kunne onsdag offentliggøre planerne for det nye svømmecenter. Foto: Bente Poder

Netop synergien med de øvrige faciliteter ser ICV som afgørende.

- Det er dyrt at bygge og drive et svømmecenter, men kombinationen med alle de andre aktiviteter i centeret og den nye skole ved siden af gør, at vi kan få det til at hænge sammen, siger formand for ICV, Torben Fisker.

Anlægssummen er knap 120 millioner. Hjørring Kommune har afsat 20 millioner kroner i tilskud til byggeriet i 2025. ICV har selv skaffet omkring 12 millioner, og der er positivt tilsagn fra flere fonde, og så lånefinansieres resten.

35 virksomheder har derudover givet tilsagn om at bidrage med i alt 500.000 kroner årligt i sponsorstøtte til driften i ti år.

- Vi har mødt en fantastisk opbakning til det her projekt, og vi er overbeviste om, at det også vil bidrage til udviklingen og bosætningen i Vrå, siger Alex Rasmussen.

Entreprenøren NCC har stor erfaring med at bygge svømmehaller - bl.a. Gigantium Svømmehal i Aalborg.

Det er et kompliceret byggeri, så borgerne i Vrå må fortsat væbne sig med tålmodighed. Byggeriet starter til marts og kommer til at strække sig over to år til foråret 2026.