Se nuttet video: Sælmor hygger sig med sin nyfødte unge

- Sæler føder på land eller i vandkanten, og ungen vejer omkring 8-12 kg ved fødslen. Sælungen tager cirka et kilo på i døgnet. Det skyldes, at sælmælk har et fedtindhold på omkring hele halv procent - og det er langt federe end den piskefløde, som mange nyder at spise sammen med deres jordbær.

- Sælungen svømmer fra begyndelsen, og kan sagtens finde på at tage en tur rundt i sælariet, mens den nybagte mor holder et vågent øje med den.

- Alle pattedyr, både landlevende og havpattedyr, er karakteriseret ved, at moderen har en ekstrem omsorg for sin unge i den periode, som for sælers vedkommende er meget kort sammenlignet med mennesker, nemlig 4-5 uger. Når dieperioden er slut, skal ungen klare sig selv og jage sin egen føde i naturen. Den næste måneds tid, at man kan opleve sælunge Maria tage sig af sin unge på nært hold i Sælariet på Nordsøen Oceanarium i Hirtshals.

Kilde: Nordsøen Oceanarium