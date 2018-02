Enevoldsen ny assistenttræner i Fortuna

FODBOLD: 56-årige Peter Enevoldsen er blevet ansat som assistenttræner i Fortuna Hjørring.

Dermed er trænerkabalen i Fortuna Hjørring på plads, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Tidligere assistenttræner Carrie Kveton blev for 14 dage siden ansat som cheftræner og afløste sin hidtidige chef, Brian Sørensen, der havde valgt at sige sit job op og investere al sin tid i erhvervsvirksomheden Goal Station.

Enevoldsen er nu blevet ansat som Carrie Kvetons assistent. De to skal sammen kæmpe for at føre Fortunas 3F-ligahold frem både et dansk mesterskab og pokalmesterskabet.

Peter Enevoldsen er en erfaren herre og har gjort sig bemærket som både spiller og træner i dansk topfodbold på herresiden.

I 1981-1985 var han at finde hos AaB. Midt i 80’erne havde han et par år i Borussia Mönchengladbach og hos østrigske Linz.

Hjemme igen sluttede han sin aktive karriere i AaB og Nørresundby BK.

Fra starten af 90’erne har Peter Enevoldsen haft flere trænerjobs. Han har været assistenttræner i Viborg FF, SønderjyskE og senest hos Randers FC.

- Det gjorde os glade, da Carrie Kveton sagde ja til at indtræde som cheftræner. Og nu synes jeg, at det er fantastisk at få en aftale med Peter, siger formanden for Fortunas eliteudvalg, Kim Brix.

- Jeg glæder mig til at følge det fremtidige samarbejde mellem Carrie og ham. Det giver et realistisk håb om et dansk mesterskab til sommer, tilføjer han.

