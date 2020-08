Ny autocamperplads i Hirtshals centrum

HIRTSHALS:Hirtshals Turistforening har i samarbejde med Sigurd og Margit Espersens Familiefond sikret etablering af ny, bynær autocamperplads, oplyser Hirtshals Turistforening i en pressemeddelelse.

Formand for Hirtshals Turistforening Laila Zielke og formand for Sigurd og Margit Espersens Familiefond Kim Bennedsen foran den kommende autocamperplads.

Formand for Hirtshals Turistforening, Laila Zielke, fortæller at der er indgået aftale med Sigurd og Margit Espersens Familiefond om etablering af autocamperplads på den tidligere lastbilholdeplads ved Banegårdspladsen.

Laila Zielke er glad for, at det initiativ som Hirtshals Turistforening tog for en god måneds tid siden, nu har resulteret i en forpagtningsaftale med Sigurd og Margit Espersens Familiefond.

- Pladsen er oplagt for autocampere, da den ligger i gåafstand til bymidten med shopping, indkøb, caféer og restauranter, den ligger tæt på færgerne, E39 og Hovedvej 55, pladsen er indhegnet og ikke mindst bliver der mulighed for at benytte toilet- og tømningsfaciliteter, siger Laila Zielke.

- Vi har haft en god og konstruktiv dialog om vilkår for pladsen, især med Sigurd og Margit Espersens Familiefond, men også med Hjørring Kommune. Formand for familiefonden Kim Bennedsen har på fondens vegne vist stor interesse i at hjælpe med en god løsning for hele byen, hvilket vi sætter stor pris på.

Det vil fortsat være forpagter af turistforeningens campingplads, Jørgen Eriksen, som varetager al praktik i forbindelse med pladsen og faciliteterne.

Autocamperpladsen får plads til omkring 25 autocampere og åbner i begyndelsen af september.