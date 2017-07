Ny bog: Frihedskampen i Vendsyssel

HJØRRING: En omfattende bog om modstandsbevægelsen i Vendsyssel er klar til udgivelse 4. august.

Danmark blev besat af tyske tropper 9. april 1940, også Vendsyssel. I den generation, som oplevede de følgende fem år, glemmes det ikke. Men som tiden er gået, er det blevet til historieundervisning og efterhånden en fjern tid for nutidens unge.

Derfor kan det være interessant for de 15-årige i dag, at deres jævnaldrende Knud Christensen i Hirtshals allerede den dag, tyskerne kom til Hirtshals, begyndte modstandskampen, ganske vist i det små.

Den store bog om Vendsyssel under besættelsen 1940-45 indledes med hans fortælling:

- Klokken 18 kom tyskerne til Hirtshals i form af en bemandet motorcykel med sidevogn. Jeg var en af de få lokale, der var tysktalende, idet jeg på fjerde år havde tysk på realskolen i Hjørring. Jeg mødte tyskerne på hovedgaden, hvor de standsede mig og spurgte venligt efter stationsforstanderens adresse.

- Tyskerne fortalte, at han var den, der havde nøglen til "kabelhuset" i klitten, hvorfra telefon- og telegrafforbindelserne til New Biggin i England udgik. Nu skulle de afbrydes. Jeg gav dem adressen på VANDVÆRKS-bestyreren i den modsatte ende af byen, hvorefter jeg skyndsomst forsvandt ad en sidevej. Dette var min første sabotage.

Knud Christensen blev i årene frem til 1945 mere og mere involveret i forskellige dele af det illegale arbejde. Allerede i 1943 var han - nu 18 år - i det nordjyske blandt de første, som blev instrueret i våbenbrug af en faldskærmsmand fra England.

- De 15-18 årige i dag kan sikkert ikke forestille sig, hvordan det var at træde op mod den tyske hær og især det brutale tyske politivæsen, GESTAPO. Alle vidste dengang, at det kunne koste livet.

Bogen om Vendsyssel under besættelsen beskriver hundredvis af disse skæbner. Den lægger vægt på alt slags illegalt arbejde, og det er en vigtig pointe. Det mindste nålestik er lige så vigtigt som en ødelæggende sabotage af tysk materiel, lyder det i bogens pressemateriale.

Bogen beskriver på 711 sider mængder af detaljer og store historier om Vendsyssel i 1940-45. Indsamlingen er gjort af forfatteren, Pernille Pedersen, gennem fem år med hjælp fra 500 vendelboer, historikere og specialister i områder som flyvninger og illegal kontakt med Sverige.

Blandt modstandsgrupperne var også SKJOLD-gruppen fra Poulstrup. Her en lille beretning fra gruppelederen, Asger Lindberg:

- Der har faktisk været mange gode lejligheder til at komme af med livet, hvis det ellers var meningen. Engang skulle der flyttes et våbenlager for politiet i Hjørring. Jeg valgte en klar eftermiddag og kunne have kørt ad snoede biveje, men vores DKW var lidt tungt lastet, og jeg valgte landevejen sydpå fra Harken til Vrejlev Kloster. Da jeg kom over den sidste bakke, stod der en tysk vejpatrulje tæt på klostret. Der var ingen vej tilbage. Men ved hjælp af en pose æbler, nogle cigarer og en masse snak charmerede jeg soldaterne, så det blev til "Alles gut - alles in bester Ordnung - nur wiederfahren. Da jeg kom i læ bag klostret, blev mine arme og ben tunge som bly.

Fakta:

Vendsyssel under besættelsen

711 sider, stort format, mange illustrationer og dokumenter

Fyldigt navneregister

Pris: 400 kr.

Forfatter: Pernille Pedersen, som er barnebarn af en modstandsmand

Sælges fra hjemmesiden www.vendsysselunderbesaettelsen.dk