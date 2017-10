Ny Burger King på vej

HJØRRING: Byrådet har vedtaget den nødvendige lokalplan for en ny fastfoodrestaurant Burger King på Frederikshavnsvej.

Lokalplanen havde få indsigelser. Der var dog udtrykt bekymring for det yderligere trafikpres, som Burger King vil medføre.

Formand for teknik - og miljøudvalget, Ole Ørnbøl (S), varslede, at teknisk forvaltning har nye trafiktiltag under overvejelse. Forvaltningen vurderer dog, at spidsbelastningstidspunkterne for Burger King ikke falder sammen med den øvrige myldretidstrafik.

Restauranten med tilhørende p-plads skal bygges på adressen Frederikshavnsvej 86, vest for Boxit, Babysam med flere. Det nuværende tomme erhvervsbyggeri på grunden rives ned.

Det er endnu uvist, hvornår Burger King åbner.