Ny direktør for Spar Nord i Hjørring: Her er Ole Peters efterfølger

HJØRRING:16 år efter han første gang trådte ind ad døren i Spar Nord Hjørring vender Jesper Cebula Rasmussen tilbage – nu i stillingen som ny direktør for bankområde Hjørring, der tæller afdelingerne i Hjørring og Hirtshals.

Jesper Cebula Rasmussen. Foto: Spar Nord

I september annoncerede nuværende direktør i Spar Nord Hjørring, Ole Peter Christensen, at tiden er kommet til at overlade ansvaret til nye kræfter. Den helt rigtige kandidat til at overtage posten er nu fundet, og så i interne rækker.

Med en baggrund i Spar Nord Hjørring må man sige, at Jesper Cebula Rasmussen kender forretningen særdeles godt, og det er utvivlsomt en af mange forcer, når han til december tiltræder stillingen som ny direktør for bankområdet, der tæller både afdelingen i Hjørring og Hirtshals.

- Det er med stor glæde og stolthed, at jeg til december tiltræder stillingen som direktør i selvsamme bankområde, hvor jeg i sin tid blev udlært som rådgiver, og hvor jeg efterfølgende i en årrække havde min daglige gang, forklarer Jesper Cebula Rasmussen og tilføjer:

- Samtidig er det også med en vis ydmyghed og respekt, da Ole Peter og mine kollegaer i Hjørring og Hirtshals har gjort et fantastisk stykke arbejde med udviklingen af en stærk lokalbank for borgerne i Hjørring Kommune.

Bankdirektør Ole Peter Christensen stopper som frontfigur for Spar Nord i Hjørring. Arkivfoto: Bente Poder

I 2016 skiftede Jesper Cebula Rasmussen stillingen i Spar Nord Hjørrings erhvervsafdeling ud med en stilling i Danske Banks erhvervscenter i Aalborg, hvor han havde ansvaret for de større nordjyske kunder, før han i 2019 igen fandt tilbage til Spar Nord. Denne gang i stillingen som afdelingsdirektør for bankområde Aalborgs erhvervsafdeling på Nytorv i Aalborg.

Nu sluttes ringen, og Jesper får dermed mulighed for at indfri det løfte, som han i sin tid gav Ole Peter Christensen, da han forlod banken:

- Bankområde Hjørring står for mig som et af Spar Nords fyrtårne med dygtige og kompetente medarbejdere, der brænder for at gøre en forskel for lokalområdet. Da jeg forlod banken i 2016, var det også med løftet om, at det ikke var farvel, men derimod på gensyn, og det holder stik.

Jesper kommer ikke blot med en solid erfaring, men også med klare ambitioner for bankområdet.

- At være hele byens bank afspejler i høj grad de værdier, som jeg selv har og værner om i mit erhvervsliv, og derfor vil jeg med mit virke også arbejde for at gøre en forskel for det lokale erhvervs-, forenings- og kulturliv, som jeg selv og min familie er en aktiv del af.

- Samtidig vil jeg også have fokus på at videreføre og videreudvikle de gode resultater, som Ole Peter har skabt gennem årene, og forhåbentlig kunne tilføre nye kunder og forretninger til banken over tid, fortæller Jesper.

Jesper Cebula Rasmussen tiltræder stillingen som direktør for bankområde Hjørring pr. 1. december, efter Ole Peter Christensen tidligere i år annoncerede, at han efter 25 år trådte tilbage som direktør for bankområdet. Foto: Spar Nord

Hos direktionen i Spar Nord glæder man sig over at byde Jesper Cebula Rasmussen velkommen i direktørgruppen. Bankdirektør Lars Møller lægger samtidig ikke skjul på, at han glæder sig til at følge Jesper Cebula Rasmussens arbejde med at styrke bankens tilstedeværelse i Hjørring og omegn:

- Jesper har i sine år i banken udvist stort engagement og videbegær, og sammenholdt med hans forudgående kendskab til forretningen og ikke mindst indgående kendskab til lokalområdet, er han den oplagte kandidat til stillingen. Vi er derfor selvsagt yderst tilfredse med beslutningen og ser frem til at følge Jespers arbejde med at styrke bankområde Hjørring.

