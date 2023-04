Ny direktør fundet til nordjysk teater

Interessen var stor, da Vendsyssel Teater i februar annoncerede efter en ny teaterdirektør. Lars Sennels meddelte i december, at han forlader posten efter 10 år, og nu er hans efterfølger fundet.

Valget er faldet på den 61-årige Rolf Heim, som er et etableret og anerkendt navn i scenekunstbranchen. Foruden sit virke som kunstnerisk leder gennem 20 år på Bådteatret i København, har han siden start 1990’erne været instruktør på mange forestillinger på både små og store scener i Danmark og i udlandet.

Rolf Heim har opsat flere forestillinger i Nordjylland, og har en stor glæde ved det nordjyske. Nu ser han frem til sig at komme endnu tættere på Vendsyssel og til at engagere sig i vendelboerne og de historier, de omgives af - både privat og professionelt:

- Vendsyssel Teater er et fantastisk teaterhus - hvis ikke et af landets bedste - hvilket forpligter til at skabe relevant scenekunst af høj kvalitet. Det er et hus, som skal boble af aktiviteter, så det med rette kan kalde sig Vendsyssels kulturelle fyrtårn. Jeg glæder mig til at lave teater, som borgerne fra Vendsyssel sætter pris på samt at skabe synlighed omkring teater - ikke bare på et lokalt men også et nationalt plan, siger Rolf Heim.

Mange kvalificerede ansøgere

Det er teatrets bestyrelse, der er ansvarlig for ansættelsesprocessen, og bestyrelsesformand Henrik Jørgensen fortæller, at stillingen har haft mange kvalificerede og dygtige ansøgere:

- Selvom ansøgerne under forløbet har været bekendte med vores økonomiske situation og seneste omtale i medierne, har interessen været meget stor. Det er noget af en kapacitet, som vi er heldige at få herop, siger Henrik Jørgensen.

Vendsyssel Teater døjer med vigende billetindtægter, og har bedt Hjørring Kommune træde til med et millionbeløb for at dække underskuddet

Rolf Heim tiltræder stillingen som teaterdirektør allerede her i april 2023 med første dag i Hjørring 17. april.