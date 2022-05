Ny dreng i klassen: Afdød far lagde kimen til, at Tomas nu spiller revy i Hjørring

Revyholdet i Hjørring er på vej ind på opløbsbanen med blikket fast rettet mod premiere-datoen 11. juni på Vendsyssel Teater.

Og udefra betragtet ser det hverken ud til, at de fem skuespillere er ved at skvatte i snørebånd, miste pusten eller få gummiben.

Det gælder også den helt nye dreng i revy-klassen, Tomas Ambt Kofod, der aldrig har prøvet at spille revy før.

- Det er spændende og nyt, og man tænker selvfølgelig også, om man kan klare det. Men jeg er ikke ved at løbe væk, i hvert fald bliver jeg et par dage endnu ..., lyder det med et smil fra Tomas Ambt Kofod, der mandag ankom til Hjørring sammen med resten af holdet efter en længere øveperiode i København.

Mandag landede revyholdet på Vendsyssel Teater i Hjørring. Foto: Martin Damgård

Tomas Ambt Kofod slår blandt sine folder på Det Ny Teater, og har spillet en del store musical-roller - hans nu afdøde far kan måske siges at have haft en lille finger med i spillet, når det gælder sønnens vej til revyen i Hjørring.

- Han var inde og se en premiere engang og spurgte, hvorfor jeg altid havde så alvorlige roller, når jeg nu også er en spasmager. Og jeg var da også klassens klovn, da jeg gik i skole, lyder det fra Tomas Ambt Kofod.

Det afgørende var dog, at han fik en henvendelse fra trekløveret Preben Kristensen, Trine Gadeberg og Kasper Le Fevre - som han tidligere har spillet sammen med og også kender privat.

Preben Kristensen går sammen med resten af revyholdet ind i en travl periode - og så er det godt at kunne koble af med strikketøjet. Foto: Martin Damgård

Helt Piaf ...

Ny på holdet er også Rikke Buch Bendtsen, der dog har masser af revy-erfaring, idet hun har lagt arm med genren i 12 år.

Nu kan hun også vinge revyen i Hjørring af - og hun var ikke længe om at sige ja tak.

Rikke Buch Bendtsen har spillet revy i 12 år - men det er første gang i Hjørring. Foto: Martin Damgård

- Men jeg skulle da lige vende det med familien. Min mand er også skuespiller, og det viste sig, at han ikke havde så meget i kalenderen - vi har nemlig tre børn på fem, ni og 19 år, fortæller Hjørring-debutanten.

Selv om hun har spillet revy i mange år, så har hun appetit på alle genrer. Rikke Buch Bendtsen har lige medvirket i Jungledyret Hugo, efter revyen står den på Sommer i Tyrol - og i det nye år er hun på scenen solo i forbindelse med en Piaf-cabaret på Café Liva.

Holdet på scenen Preben Kristensen

Trine Gadeberg

Tomas Ambt Kofod

Rikke Buch Bendtsen

Kasper Le Fevre VIS MERE

Ny ingrediens

I 2020 var der ikke meget at grine af, da Hjørring Revyen blev corona-aflyst, mens man måtte spille med håndbremsen trukket en smule i 2021: Der måtte kun lukkes 262 publikummer ind pr. forestilling, og det havde også indflydelse på revyens resultat, der dog gik i sort og endte på 179.000 kroner.

Nu er restriktionerne borte, og der må lukkes 411 publikummer ind af gangen - og de tørster tilsyneladende efter den hjørringensiske revy-cocktail med komik, galskab og musikalitet.

Instruktør Michael Moritzen. Foto: Martin Damgård

- Mere end 90 procent af biletterne er allerede solgt, så der er ingen tvivl om, at vi får udsolgt - det svarer til 16.500 billetter, lyder det fra revy-direktør Henrik Baloo Andersen, der lover en lille nyskabelse i år, da den politiske satire kommer til at fylde lidt mere end sædvanligt.

Revy-direktøren har efter eget udsagn samlet "et hold, der sparker røv”.

En røv, der måske er ved at få vokseværk: I hvert fald blev der gået så meget til kagen mandag, at en af skuespillerne advarede om, at der måske skal sys nye kostumer ...

Holdet i kulissen Instruktør: Michael Moritzen Kapelmester: Henrik Baloo Andersen Scenograf: Kirsten Brink Koreograf: Peter Friis Lysdesign: Kasper Daugberg Lyddesign: Thomas Holmstrøm VIS MERE