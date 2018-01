Ny eventchef hos Dana Cup

HJØRRING: 1. marts tiltræder 49-årige Dennis Morild en nyoprettet stilling som salgs- og eventchef hos Dana Cup SportsCenter i Hjørring.

Dennis Morild kommer fra en stilling som indkøbschef hos den internationale virksomhed Thermex i Hjørring.

Opgaverne for den nye SportsCenter-medarbejder bliver primært at udvikle og sælge events, stævner, træningslejre, turneringer og lignende, alt sammen ting, som Dana Cup-koncernen har faciliteter til at huse.

- Vi har hal, baner, selskabs- og konferencelokaler, overnatningsfaciliteter og meget mere, der kan benyttes i større udstrækning, end de bliver i dag, og hermed medvirke til at skabe endnu bedre økonomi hos os, siger Dana Cups direktør, Jette Andersen

- Vi har store forventninger til Dennis Morild, der ved sin tiltrædelse, stiller op med stor erhvervsmæssig, international erfaring, og samtidig er i besiddelse af en enorm lokal berøringsflade.

Selv ser Dennis Morild frem til at indgå i Dana Cup-teamet.

- Jeg har altid betragtet Dana Cup som noget meget positivt, der har stor betydning for Hjørring. For mig er det således noget af en drøm, der går i opfyldelse, når jeg nu kommer helt tæt på, og kan yde en direkte indsats, siger Dennis Morild.

Dennis Morild har været ansat hos Thermex siden 1995 og i sin fritid har han primært dyrket sin hobby, karate, hvor han har været udøvende, træner og organisatorisk engageret.

Dennis Morild er uddannet som eksportsælger hos Brüel International. Han havde en periode med eksport og salg hos Elap i Pandrup, inden han vendte tilbage til en arbejdsplads i fødebyen.

Hos Thermex har Dennis Morild været beskæftiget som intern sælger, sælger i marken med et stor kundenet, og nu senest som indkøbschef for Europa. Dennis Morild forlader en stilling, der gav ham mange opgaver i udlandet, og dermed en international erfaring, som han også regner med at kunne benytte hos Dana Cup.