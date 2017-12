Ny festival omkring molelejet

LØKKEN: Fødevarenetværket Smag på Løkken får nu kommunal opbakning til et nyt initiativ, der skal skabe aktivitet i badebyen.

Netværket er i gang med at arrangere en sensommerfestival på stranden og omkring molelejet.

- Vi håber på en weekend med masser af aktiviteter, mad og musik i et stort telt, fortæller en af de otte medlemmer af netværket, Michael Larsen fra Restaurant Løkken Badehotel.

Festivalen bliver efter planen afholdt i weekenden i 15.-16. september og håbet er det bliver en tilbagevendende begivenhed.

Der bliver sat et stort telt op ved molen med musik og der bliver boder med forskellig streetfood.

- Ingen af os har tid til det i højsæsonen, men håbet er også at forlænge turistsæsonen, og ofte er vejret godt i september, siger Michael Larsen.

Planen er også at invitere lokale aktører med til at skabe aktiviteter på stranden. Det er f.eks. keitsurfere, drageflyvere, fiskere, North Shore Surf, lokale musikere og andere, der inviteres med i samarbejde omkring festivalen. Der bliver 31. januar 2018 et møde på Restaurant Løkken Badehotel om festivalen.

Hjørring Kommunes teknik og miljøudvalg har netop bevilget 100.000 kroner til festivalen. Støtten finansieres af matchningsmidlerne til områdebyerne i kommunen.

Kombinationen af turismeudvikling og lokale fødevarer og mad faldt i politikernes smag.

Ifølge Michael Larsen er der ved at komme en aftale i stand med et større musiknavn, nemlig det populære folkemusik-orkester, Tørfisk.