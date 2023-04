Ny folkeskov kom i jorden i Hjørring - de sidste 200 træer er plantet

HJØRRING:40.000 spæde løvtræer og nåletræer er nu kommet i jorden på et 10 hektar stort areal ved siden af Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole. Den længe forberedte folkeskov blev indviet, da skolens elever sammen med eleverne fra to andre nærliggende skoler plantede de sidste 200 træer.

- Hvis det her bliver til en skov, skal jeg godt nok gå her på skolen, erklærede Ida fra Vendsyssel Friskole fornøjet, efter hun egenhændigt havde plantet fem af træerne.

- Jeg elsker at være i skoven, og jeg elsker dyr, tilføjede hun.

På planteskiltene havde hun navngivet træerne efter sin familie, og de bliver sikkert fremover et naturligt mål for familiens skovtur i "Folkeskoven Halvorsminde".

Ida, Alexander og Karla fra Vendsyssel Friskole var også med til at plante træerne. Foto: Halvorsminde

Hendes venner Alexander og Karla havde hver plantet to træer, der ligeledes havde fået navne.

Micas fra efterskolen havde også været i gang og nød både selve plantningen og tanken om den kommende skov:

- Det er lækkert at komme ud og plante nogle træer og få liv rundt om skolen, så det ikke bare er veje og huse. Skolen kan jo bruge skoven i fremtiden både fagligt og til de aktiviteter, lærerne nu finder på.

- Altid for sent

Inden plantningen gik i gang, fortalte forstander Jens Beermann om visionerne for skoven og om vejen hertil fra ide til gennemførelse. Han lagde ikke skjul på sin store glæde over, at skoven nu endelig slår rod.

- Det fedeste træ, man kan plante, er det, man plantede for et år eller for 10-20 år siden. Det er altid for sent at plante et træ, noterede han med et lunt smil.

- Der er flere perspektiver. Der er selvfølgelig klima, biodiversitet og bynær natur for dyr og mennesker, men mest af alt så kommer denne skov til at berige unge mennesker med åndelig føde og ro, og den bliver ramme for deres samvær. Den vil komme til at trække dem ud i skoven og ud i naturen. Samtidig bliver den et mødested mellem skolens elever og byen både i hverdagen og til små og store events.

Eleverne lavede plantepinde til træerne. Foto: Halvorsminde

Jens Beermann rundede af med et ønske om, at mange elever, der har været med i dette elevår, vil komme tilbage sammen med familie eller kæreste og se skoven igen. Det vil der blandt andet blive lejlighed til om fem år i 2028, når skolen holder sit 125-års jubilæum.

Jens Beermann fortalte efterfølgende, at folkeskoven også vil blive brugt som læringsrum i undervisningen. Det vil være nærliggende både i naturvidenskab, håndværksfag og gastrolinjen.

122 folkeskove

Herefter nævnte han, at projektet kunne gennemføres takket være NGO-organisationen Growing Trees Network, der gennem 10 år har stået i spidsen for plantning af 122 folkeskove. Herefter gav han ordet til Lars Heiselberg Vang Jensen fra Growing Trees Network.

Denne fortalte, at han har elsket dette projekt fra dag ét.

- I Growing Trees Network elsker vi dette skovrejsningsprojekt, fordi det kommer til at få ufattelig stor betydning for kommende skovgæster, dyre- og planteliv, men også især fordi det kommer til at få så stor betydning for et innovativt læringsmiljø for elever og lærere på Halvorsminde.

Han tilføjede efterfølgende, at han er imponeret over, at skolen og eleverne med skoven tager ansvar for klima og natur og miljø, og han er hundrede procent sikker på, at initiativet vil kunne inspirere andre skoler og institutioner i Danmark til at plante ny skov.

200 træer på en time

Herefter gik plantningen i gang. Deltagerne startede med at udsmykke plantepinde, som de kunne sætte ved "deres" træer, og snart myldrede det kommende skovbryn med elever med spader og spæde træer i hænderne.

Det tog en times tid at få de 200 træer sat godt i jorden. Foto: Halvorsminde

De 200 træer kom i jorden i løbet af en times tid, og i dag står de gule planteskilte og lyser i rækker, mens træerne strækker sig efter forårssolen.