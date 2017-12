Ny hæder til Nordsøen Ocenarium

HIRTSHALS: Danland og DanCenter har i november-december gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine feriegæster i Danmark og Tyskland. Spørgsmålene gik ud på, hvad de syntes om et udvalg af de mange attraktioner i Danmark.

Flere end 5800 deltog i undersøgelsen og Nordsøen Oceanarium vandt kategorien "Bedste akvarium".

Gæsterne kunne også skrive en kommentar om besøget, og der har turistattraktionen i Hirtshals høstet mange roser.

Nordsøen Oceanarium er også kåret til Nordens bedste akvarium.

Tidligere på året kårede brugerne af det svenske feriesite Barnsemester.se, Nordens bedste attraktioner. Der vandt Nordsøen Oceanarium kategorien Nordens bedste akvarium, med Kattegatcentret i Grenaa på en andenplads, og Atlanterhavsparken i Ålesund, Norge på en tredjeplads.

Nordsøen Oceanarium har været nomineret til prisen flere gange før, og sågar også vundet den i 2014.

Hvad kan Nordsøen Oceanarium bruge de flotte udnævnelser til?

- Det er et skulderklap, at vi blandt de mange attraktioner der er, har fået så høje karakterer og fine tilbagemeldinger. At vi nu kan kalde os både Nordens og Danmarks bedste akvarium, er jo helt fantastisk. Vi kan bruge udnævnelserne til at tiltrække flere gæster til vores attraktion. Andre gæsters meninger betyder meget for forbrugerne, udtaler marketingchef Sylvia Berglund.

Hun sekunderes af Nordsøens direktør, Karl Henrik Laursen.

- Vi arbejder konstant på at forbedre kvaliteten af vores attraktion, så vores gæster i alle aldersgrupper er garanteret en god oplevelse ved at besøge Nordsøen Oceanarium. siger Karl Henrik Laursen.