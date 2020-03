Ny instruktør og ny scenografi i Hjørring Revyen

HJØRRING:Hjørring Revyen indkaldte til pressemøde mandag formiddag på Vendsyssel Teater for at præsentere hele to nyheder.

Dels viste revyens mangeårige scenograf, Kirsten Brink, hvordan hun har tænkt sig, at scenen til sommerens Hjørring Revy kommer til at se ud, dels overraskede revydirektør Henrik "Baloo" Andersen ved at præsentere revyens nye instruktør.

Kirsten Brink har lavet sin scenografi nummer 21 til Hjørring Revyen. Hun kender revyens dna til bunds. Foto: Martin Damgård

Sidstnævnte bliver skuespiller og instruktør, Donald Andersen. Han er et kendt ansigt i Hjørring Revyen. Han har medvirket adskillige gange på scenen til stor fryd for publikum, men også siddet i instruktørstolen i 2014 og i 2015.

- Mit mantra er uforandret: en revy skal have poesi og galskab. Og det bliver i år med et meget, meget kompetent hold. Min fornemste opgave er, at skabe solskin og harmoni på scenen. Jeg glæder mig, sagde Donald Andersen.

- Jeg skal jo ikke skifte fuldstændig spor. Det skal stadig være en meget musikalsk Hjørrring Revy med respekt for sidste år.

Revyen havde egentlig engageret succesinstruktøren fra sidste år, Frede Gulbrandsen, men han måtte melde fra af private årsager.

- Jeg betænkte mig et minut og ringede til Donald 21. februar. Det vigtigste er straks at skabe tryghed for revyholdet. Det får vi med Donald, som kender revyen ud og ind, siger revydirektør Henrik "Baloo" Andersen.

4 Hjørring Revyen 2020. Foto: Martin Damgård

Donald Andersen har sågar tidligere stået på scenen med Trine Gadebjerg i Hjørring Revyen og har arbejdet sammen med Gordon Kennedy i Pejseshow i Brædstrup. De to er blandt skuespillerne, som indtager scenen på Vendsyssel Teater, når Hjørring Revyen har premiere 13. juni.

Donald Andersen og Henrik "Baloo" Andersen fik mandag formiddag at se, hvilken "legeplads" de får i år. Kirsten Brink leverede modellen til sin Hjørring Revy scenografi nummer 21. Hun lavede sin første scenografi til Hjørring Revyen i 1984, så hun kender om nogen Hjørring Revyens DNA!

I fjor udnyttede Kirsten Brink hele scenerummets højde, men i år halverer hun scenehøjden for at kunne udnytte teatrets punkthejs og sceneelevator til at skabe helt nye, levende muligheder på scenen.

Det tekniske personale begyndte straks at diskutere, hvordan Kirsten Brinks scenografi skal omsættes til virkelighed. Foto: Martin Damgård

Musikken er hævet på to bagbelyste podier med indbyggede døre, der flankerer den store centrale trappe på scenen.

- Det sjove ved revy er, at jeg på nuværende tidspunkt ikke ved, hvad jeg laver scenografi til, siger hun med et grin.

- Så scenen er parat til lidt af hvert, når teksterne ligger klar. Min opgave er, at revyen skal glide let over scenen. Vi kan hejse ting ned fra loftet eller bruge de store elevatorer i kælderen til at hæve noget op på scenen. Det går hurtigere og lettere i stedet for at have folk, der skubber noget ind på scenen. Det skal være festligt og indbydende.