Ny købmand i Hjørring: - Det er en stor drøm for mig at blive lokal købmand i min hjemby

HJØRRING:Der kommer en ny købmand i spidsen for REMA 1000 på Trollhättanvej 2 i Hjørring, når Lars Henrik Stiller giver nøglerne til butikken videre til ny købmand Søren Lund Nicolaisen tirsdag den 10. maj.

44-årige Søren Lund Nicolaisen starter i butikken med solid erfaring fra dagligvarebranchen, hvor han bl.a. har været i Føtex i Hjørring i mange år og derudover har været underviser hos Viden Djurs i Grenå. I de seneste 2,5 år har Søren Lund Nicolaisen været købmand i REMA 1000 i Frederikshavn, og nu venter et nyt købmandskapitel, når han skal være købmand i sit eget lokalområde:

- Det er en stor drøm for mig at blive lokal købmand i min hjemby Hjørring, og jeg glæder mig rigtig meget. Det bliver fantastisk igen at kunne cykle på arbejde, men det, jeg ser allermest frem til, er at møde alle kunderne i butikken og til at lære dem at kende, siger den kommende købmand, som i mange år har spillet fodbold på det lokale fodboldhold i Lundergård, og desuden er trommeslager i det lokale band No Good.

For Søren Lund Nicolaisen er kunderne i centrum, og han vil arbejde for at sikre den gode stemning og service hele vejen rundt:

- Kunderne og deres efterspørgsel er helt klart det vigtigste for mig, og noget af det, som jeg vil have allermest fokus på er, at kunderne ikke går forgæves, når de handler i vores butik. Sammen med hele mit hold af medarbejdere vil jeg hver dag gøre alt, hvad jeg kan for at give kunderne de bedste oplevelser. Udover at have fokus på serviceniveauet i selve butikken, vil jeg også gøre en stor indsats for at gøre vores online indkøbsplatform, REMA 1000 med Vigo, til en lokal succes, siger han.

Privat bor Søren Lund Nicolaisen i Hjørring med sin hustru Helle og parrets to børn.

REMA 1000 på Trollhättanvej 2 i Hjørring får ny købmand tirsdag den 10. maj, hvor butikken holder lukket pga. overdragelse. Butikkens åbningstider vil fortsat være 7 - 21 alle ugens dage.

Lars Henrik Stiller giver et glas og siger farvel i butikken mellem klokken 16 og 17 fredag 6. maj.