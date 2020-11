Ny kortlægning af risikoen på kysten: - Det hjælper ikke os

De danske kystkommuner og eventuelt også de mange borgere, der har risikoen for kysterosion og oversvømmelse tæt inde på livet, har fået et nyt værktøj, der skal give et overblik over situationen på kysterne nu og i fremtiden.

Miljøminister Lea Wermelin præsenterede mandag det nye planlægningsværktøj Kystplanlægger 2120, der viser risikoen for henholdsvis oversvømmelse og erosion på 15 store delstrækninger og godt 400 understrækninger på Danmarks i alt 7.300 kilometer lange kystlinje.

- Vi står over for en fremtid med højere vandstande, voldsommere storme og mere regn. Med værktøjet Kystplanlægger får vi detaljeret viden om, hvor risikoen er størst 100 år ud i fremtiden. Værktøjet er en skattekiste af viden og forslag, som kystkommunerne kan bruge til at planlægge fremtidens kystbeskyttelse, siger miljøminister Lea Wermelin i en pressemeddelelse.

Kystdirektoratet har lavet den nationale kortlægning, der også giver vejledende forslag til kystbeskyttelse på den valgte strækning. Det kan for eksempel være at anlægge et dige eller at forstærke kysten med sand.

Ingen hjælp til hårdt ramt kommune

- Den nye kortlægning bygger videre på Kystanalysen fra 2016, som bl.a. udpegede Hjørring Kommune, som en af de absolut hårdest ramte kommuner. Det her er lidt gammel vin på nye flasker, og fortæller os ikke noget, som vi ikke allerede selv har analyseret grundigt, siger specialkonsulent i Hjørring Kommune, Thomas Lomholt.

Han har også svært ved at få øje på "skattekisten", som ministeren nævner. Det løser nemlig ikke det grundlæggende problem, som består i at skaffe finansiering til den kystbeskyttelse, der er så hårdt behov for i Hjørring Kommune, og som staten næsten ikke bidrager til. Selv om kystanalysen i 2016 udpegede Hjørring til den hårdest ramte kommune, har det efterfølgende kun udløst et par millioner kroner ekstra til kystbeskyttelse i hele Nordjylland, mens den sydlige del af vestkysten samtidig har fået fordoblet bevillingerne fra 100 til 200 millioner kroner om året. I Nordjylland er det kun en kort strækning ud for Lønstrup by og en strækning syd for Skagen, der modtager statslig medfinansiering af kystbeskyttelse. I alt 3,5 millioner kroner.

