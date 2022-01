Ny kystsikring delte vandene, men sejrede mod Malik

Der har været delte meninger om en ny type kystsikring med pil, som i 2018 blev etableret i strandbredden ved Nørre Lyngby nord for Løkken.

Trods yderst lovende resultater med opbygning af sandstranden, har skeptikerne ment, at pilefaskinerne ikke ville kunne holde til en virkelig hård storm med et navn.

Faskinerne fanger sandet, når bølgerne skyller ind over stranden, og sandet bliver så liggende, når vandet trækker sig tilbage. Stranden er på den måde blevet hævet med cirka en meter, siden kystsikringen blev etableret.

Da Malik gik i land lørdag var en af de udsatte husejere da også fortrøstningsfuld, og efterfølgende lyder det sådan her:

- Kystsikringen ser lige så forslået ud som en bokser, der har gået 15 omgange, men der er alligevel sejret på point, konstaterer Jørgen Jørgensen, der har hus tæt på skrænten i Nr. Lyngby.

Sådan så stranden ud, lige inden Malik ramte i lørdags. privatfoto

Det meste af det sand, der er blevet bygget op og aflejret omkring faskinerne, er væk, men stormen har ikke gjort indhug i skrænten på de 130 meter, som pile-sikringen strækker sig over.

- Der er nok forsvundet godt 900 kubikmeter sand, men det meste af pilesikringen har holdt stand og der er ikke taget noget af skrænten. Til sammenligning er der forsvundet cirka tre meter af skrænten på en strækning ud for kirkegården, hvor der endnu ikke er etableret kystsikring, fortæller Jørgen Jørgensen, der selv har betalt 110.000 kroner til at etablere kystsikringen.

I sommeren 2020 viste Jørgen Jørgensen, hvordan pilefaskinerne efterhånden helt var dækkede af sand, som var blevet aflejret omkring faskinerne. Stranden var hævet med cirka en meter. Arkivfoto: Bente Poder.

Strækningen blev etableret i et samarbejde mellem firmaet Ground Plug og det lokale Pilebyg, som har leveret pilen til forsøgsstrækningen. Siden er kystsikringen blev udvidet ved Nr. Lyngby, og flere andre er ved at få øjnene op for den bæredygtige og tilsyneladende effektive form for kystsikring.

Metoden er forholdsvis ny i Danmark, men har været brugt i Holland i mere end 100 år.

For Jørgen Jørgensen er der nu håb om, at hans børn også kan få glæde af huset.

- I 2015, hvor der forsvandt tre meter af skrænten, så det rigtig sort ud, og mine børn skulle fraskrive sig arv og gæld. Men det har ændret sig nu, siger Jørgen Jørgensen.

Der er dog kommet nogle huller i pile-sikringen, hvor der skal nye faskiner ned i strandbredden.