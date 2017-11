Ny lakse-terminal klar til drift om et år

HIRTSHALS: Byggeriet af en gigantisk lakseterminal på Hirtshals Havn er nu gået i gang.

Terminalen bliver på 16.000 kvm, dobbelt så meget som oprindeligt planlagt. Når den er fuldt indfaset i løbet af 2019, vil den beskæftige op imod 140 medarbejdere.

Bag terminalen står det norske selskab Hav Line, der vil gøre Hirtshals til centrum for Nordens lakseindustri.

Ideen med terminalen er at sejle laks fra norske havbrug til forædling og videre distribution fra Hirtshals. Laksene skal transporteres direkte fra havbrugene til terminalen ombord på et såkaldt slagteskib, hvor de slagtes og nedkøles.

Sparer 48 timer og CO2

I dag sendes laksene til slagtning og forarbejdning på norske fabrikker, hvorfra de køres og sejles til Hirtshals til videre forædling og distribution. Med slagteskibet skærer man 48 timer af denne proces og sparer en del CO2.

Det slagteskib, som skal transportere laksene til Hirtshals, er netop nu ved at blive bygget på et værft i Spanien. Det ventes klar til drift i august næste år, hvor også første etape af terminalen skal stå klar.

Skibet skal sejle tre ture om ugen fra Norge til Hirtshals og har kapacitet til 1000 ton laks ad gangen. I første omgang får terminalen kun kapacitet til at modtage den halve mængde, men fuldt udbygget vil dens kapacitet matche skibets.

Hirtshals som centrum

Laksene skal primært komme fra havbrug i Bergen-området. Norge opdrætter 1,5 millioner ton laks om året.

- Det vigtige er ikke så meget mængderne. Det vigtige er, at Hav Line har valgt at gøre Hirtshals til centrum for deres lakseindustri. Byen har i forvejen en række virksomheder, der arbejder med forædling af laks, og den ligger godt rent logistisk, siger Jørgen Marvig fra Skagerak Group, som står for byggeriet af terminalen på vegne af Hav Line.

Hjørring Kommunes jobcenter er allerede i dialog med Hav Line om rekruttering af de kommende medarbejdere på terminalen, oplyser borgmester Arne Boelt (S).

- Det er meget glædeligt, at en norsk virksomhed etablerer sig i Hirtshals, lyder borgmesterens kommentar.