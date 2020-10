Ny melding om mink med antistoffer: Aflivning sat på stand-by

HJØRRING:Først skulle de aflives, nu skal de måske ikke alligevel. Aflivningen af Frank Andersens mink er sat på et foreløbigt stand-by. Søndag havde han ellers politiet forbi sin farm for at tælle dyrene inden aflivning, men senere samme dag fik han en kontraordre fra Fødevarestyrelsen. Nu får han muligvis lov til at beholde sine mink.

- Jeg er selvfølgelig glad. Jeg mener, de mink, der ikke længere har covid-19 her i Nordjylland, skal have lov til at være her, fortæller Frank Andersen.

Hans minkbesætning blev testet positiv for covid-19 tilbage i august, men minkene blev ikke aflivet dengang. I mellemtiden har minkene dannet antistoffer, og farmen er blevet testet fri for corona-virus.

Alligevel var det planen, minkene skulle aflives, men den plan er nu udskudt indtil man får et endeligt svar fra sundhedsmyndighederne.

Hos brancheforeningen Danske Minkavlere mener man også, det er forkert at aflive raske mink med antistoffer.

- Det oplever vi stor forståelse for hos Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, veterinæreksperter, politikere og befolkningen, men der mangler grønt lys fra sundhedsmyndighederne. Vi har stor forståelse for, at sundhedsmyndighederne har meget travlt, og at mink sikkert for dem er perifert, men for os er det vores levebrød. Hele vores liv er på spil, siger formanden for Danske Minkavlere, Tage Pedersen, i en pressemeddelelse.

Her til eftermiddag er der pressemøde med Karsten Lauritzen (V) og Bjarne Lausten (S) om situationen foran Frank Andersens farm.

Denne artikel opdateres.