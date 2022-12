Ny nordjysk skole bygget af 1000 år gammelt træ fra truet regnskov

VRÅ/AALBORG:Da Hjørring Kommune valgte at bygge en ny skole i Vrå, var det vigtigt for byrådet, at det blev gjort bæredygtigt.

Vrå Børne- og Kulturhus har også vundet titlen som Årets Skolebyggeri 2022. Men nu viser det sig, at det prisbelønnede byggeri slet ikke er så bæredygtigt, som kommunen troede.

Det skriver DR på dr.dk.

Skolen er nemlig bygget af canadisk cedertræ af sorten Western Red Cedar og kommer fra tempererede regnskove langs Stillehavskysten. Her bliver ældgamle træer af arten kæmpethuja fældet for at skaffe træsorten Western Red Cedar. Træerne er op til 1000 år gamle og 70 meter høje.

Skovhugsten er så omfattende, at der, ifølge forskere, nu kun er omkring en til tre procent tilbage af denne særlige skovtype.

- Havde vi vidst det, havde vi valgt noget andet træ, siger udvalgsformand Gry Bruun Nielsen (R) fra Hjørring Kommune til dr.dk.



Nordjyske har talt med skoledistriktslederen i Vrå, Michael Slot Pihl. Han har ikke været inde over selve udvælgelsen af træet, men synes alligevel, at det er "en ærgerlig historie".

- Jeg ærgrer mig da over det her, fordi vi gerne vil være grønne på skolen. Med skolen har vi fået et byggeri, der kun bruger en tiendedel af den energi, som der bruges på at opvarme en anden skole på samme kvadratmeter-antal, som jeg har (ansvaret for, red.). Så det er et mega-miljøvenligt byggeri, og derfor er det da ærgerligt, hvis der nu er noget at udsætte på det, siger Michael Slot Pihl.

Også brugt i Aalborg

Hjørring kommune er i øvrigt ikke ene om at bidrage til fældningen af regnskoven i Canada.

Det canadiske cedertræ har i mange år været en meget populær træsort hos danske arkitekter, og har også været brugt på facaden på Vestre Fjordpark i Aalborg .

Herudover er det benyttet på så fine adresser som statsministerens havepavillon på Marienborg, Transportministeriets mødecenter i København, Det Grønlandske Hus i Aarhus og Eccos konferencecenter i Tønder.

Certificeret træ

Det cedertræ, som er importeret til Danmark, har fået miljømærket PEFC, som skulle være en garanti for, at træet kommer fra bæredygtig skovdrift. Miljøstyrelsen anbefaler også PEFC-mærket træ til offentlige bygninger.

Men certificeringen holder ikke, lyder kritikken fra miljøorganisationen Verdens Skove.

- Problemet er, at PEFC-systemet typisk anerkender nogle certificeringsstandarder, der findes i forvejen i de lande, de får tømmer fra. I lige præcis det her tilfælde anerkender PEFC nok den ringeste skovstandard, der findes på jordkloden, siger Jens Holm Kanstrup, der er teknisk rådgiver hos Verdens Skove med speciale i skovforvaltning og certificering, til DR.

Regeringen i den canadiske delstat British Columbia har for nylig stoppet hugsten af Western Red Cedar, fra den gamle tempererede regnskov på det nordamerikanske kontinent.

- Det er jo bevis for, at den certificering har lukket øjnene for noget, der helt klart ikke var bæredygtigt, siger Jens Holm Kanstrup.