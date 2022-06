Ny nordjysk skole er årets skolebyggeri i Danmark

VRÅ:Ud over en længe ventet officiel indvielse af den nye folkeskole og børnehus til 180 millioner kroner, Vrå Børne - og Kulturhus, var der onsdag også den glædelige nyhed, at byggeriet netop er blevet kåret som det mest vellykkede skolebyggeri i Danmark i 2021.

Det er det private firma Nohrcon, der bl.a. udbyder kurser i entrepriseret og fremtidens byggeri, der for 10. gang har kåret årets skolebyggeri, og Vrå Skole vandt foran fire andre nominerede: Artium, Brande, læringshuset Nærheden i Hedehusene, Islands Brygge Skole - udskolingen, København S ogTEC H.C Ørsted Gymnasium, Lyngby .

Foto: Lars Pauli

Skolebyggeriet er bygget op omkring et hjerterum Foto: Axel Søgaard

Det er da også en stolt borgmester, der glæder sig over indvielsen og den flotte hæder:

- Vrå Børne - og Kulturhus sætter ikke bare fokus på børns leg, læring, trivsel og udvikling, men er med til at skabe sammenhæng i børnenes liv fra vuggestue og hele vejen til sidste skoledag. Det er et enestående byggeri med en arkitektur, som indbyder til fællesskaber. Skolen er bygget op omkring et hjerterum, der samler både børnehus, idrætshal, bibliotek og klassetrin. Det er samtidig et samlingssted for alle borgerne i Vrå, siger borgmester, Søren Smalbro (V).

Foto: Lars Pauli

Øget bosætning

Han kan også allerede konstatere, at det nye børnehus skaber bosætning i Vrå.

- Vrå tiltrækker både familier fra Aalborg og de større byer, og det ser ud til, at det i høj grad er børnefamilier, der flytter til Vrå, konstaterer Søren Smalbro (V).

Indbyggertallet i Vrå er i 2021 således steget med fire procent.

Vrå Børnehus - Kulturhus blev taget i brug ved årsskiftet, og indvielsen skulle have været sket i december, men det blev udsat pga. corona.

Vrå Børne og Kulturhus Det nye børnehus i Vrå huser skole med næsten 500 børn, vuggestue med 25 børn, børnehave med 140 børn, legestue til dagplejebørn, bibliotek med borgerservice, musikskole, ungdomsklub, direkte adgang til idrætscenter og udendørs aktivitetslandskab.

Byggeriets samlede areal er 10.000 kvadratmeter.

Bygningen bliver certificeret som klimavenlig, bæredygtigt og energirigtigt byggeri med minimale udgifter til drift og vedligehold.

AART, arkitektvirksomhed fra Århus har tegnet byggeriet og været totalrådgiver på projektet. NCC Danmark A/S har haft den sørste entreprise med bl.a. bygning af råhus, tømrer og murerentreprise. Fagentrepriserne er hovedsagligt blevet varetaget af lokale virksomheder. VIS MERE