Jesper har åbnet butik med alverdens finurligheder i lille nordjysk by

Det er hverken verdens eller Vendsyssels største by, men nu kan man alligevel få en inspiration fra alle verdenshjørner, hvis vejen fører en forbi Sønderlev.

Her har 57-årige Jesper Moselund nemlig åbnet et lille outlet i "Glaskarnappen" ved siden af Sønderlev Kræmmermarked i den gamle foderstof bygning.

- Her kan du finde lækre ting til både hus og have og ting til dig selv - lige fra halvdyre beton-Buddhaer, eksklusiv brugskunst, specielle lamper, håndlavede vægdekorationer, skulpturer til pullerværk, fortæller han.

Butikken åbnede midt i juni, og Jesper Moselund, der er født og opvokset i Sindal, vil holde den åben indtil 1. september.

Det lille outlet ligger i "Glaskarnappen" ved siden af Sønderlev Kræmmermarked. Privatfoto

- Det ligger jo lige mellem Nørlev og Lønstrup, så der kommer mange biler forbi. Så var det jeg tænkte, om ikke nogle kunne finde på at kigge ind henover sommeren. Der har da også været en hel del inde allerede, men jeg venter lidt på nordmændene. De kan godt lide de lidt specielle ting, vi har. Her er ting fra hele verden, og selvom alle varerne er nye, er det lidt en tidslomme at komme herind. Det skulle gerne emme lidt af historie og nostalgi, forklarer Jesper.

Sparke dæk

Han importerer selv de anderledes ting fra det meste af verden, og fortæller også, at butikken egentlig er en aflægger af en større webshop, han driver.

- En del af varerne er lidt skrøbelige og kan ikke sendes med fragt. Og i forbindelse med webshoppen har jeg også mange kunder, der gerne lige vil forbi og "sparke dæk" inden de køber. Det kan de så nu, siger Jesper Moselund og supplerer:

- Det sjove ved denne butik er, at hvis noget bliver solgt, så kommer der nyt ind, som ikke er det samme. Så man kan komme igen efter lidt tid og opleve en ny butik. Ellers er konceptet, at det skal være uhøjtideligt, optimistisk, casual og ægte. Og så håber jeg på, at masser både lokale og turister vil kigge ind og finde noget, de med garanti ikke vil kunne finde andre steder.

Karma Outlet Sønderlev holder fysisk til på Skallerupvej 475 og holder åbent mandag til fredag 11-14 og lørdag og søndag 10-14.