Ny prisstigning: Venstre-borgmester vil hæve skatten - konservative raser

HJØRRING:Det bliver dyrere at være borger i Hjørring Kommune næste år, og det handler denne gang ikke om varmeregning eller prisen på smør. Der tegner sig nemlig en politisk budgetaftale i Hjørring Byråd, der indebærer en skattestigning.

- Det er valget mellem pest eller kolera. Selvom det er noget møgværk og bestemt ikke noget vi i Venstre er glade for, så er vi nu klar til at gå sammen med Socialdemokratiet om en lille skattestigning, der kan afværge de værste besparelser, som vil ramme skoler, ældre og sårbare borgere meget hårdt, siger borgmester, Søren Smalbro (V).

Der bliver talt om en skattestigning på på 0,11 procentpoint, som vil betyde, at skatten stiger fra 26,1 til 26,21 procent . Det vil skaffe kommunen en ekstra indtægt på 12,5 millioner kroner om året. Ifølge borgmesteren svarer det til en ekstraudgift for hver eneste borger i kommunen på 16 kroner om måneden.

Det har imidlertid fået den borgerlige fløj i oprør. Det konservative Folkeparti forlod forhandlingerne onsdag aften - og smækkede tydeligvis med døren. Noget tyder på, at det her slår alvorlige skår i det nye borgerlige samarbejde, som blev en realitet på valgnatten i november sidste år.

- Jeg er dybt, dybt skuffet. For første gang i 32 år fik vi på valgnatten et borgerligt styre i Hjørring. Men nu viser det sig, at vi i stedet har fået en socialdemokrat i forklædning som borgmester. Så kunne jeg lige så godt have støttet Arne Boelt (S) i at fortsætte som borgmester. Ud over at klippe et par snore, er det eneste afgørende borgmesteren har foretaget sig at trække i skatte-håndtaget, siger gruppeformand og viceborgmester, Per Møller (K).

Glæden var stor på valgnatten, hvor et borgerligt flertal og konstitueringsaftale var en realitet. Fra venstre Per Møller (K), Søren Smalbro (V) og Gry Bruun Nielsen (R). Foto: Bente Poder

- Jeg har ikke rigtig nogen kommentarer til hans udfald. Vi overtog en økonomi, der er meget udfordret og det her sikrer, at vi kan skabe et robust økonomisk fundament og undgå de mest ubehagelige besparelser. Rønnebærerne er tilsyneladende stadig sure hos de konservative, fordi de ikke fik borgmesterposten, siger Søren Smalbro (V).

Der ligger endnu ikke en underskrevet budgetaftale i Hjørring Kommune, men borgmesteren forventer, at den kommer endeligt på plads i løbet af ugen. Foreløbig er der en "råskitse" mellem Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF.

Per Møller (K) efterlyser, at det borgerlige styre træder i karakter med klare visioner for den fremtidige struktur og udviklingen af Hjørring Kommune .

- Vi har stadig en kassebeholdning på mere end 300 millioner kroner, så vi har tid til at finde de nødvendige strukturændringer, der skal bringe økonomien i balance, siger Per Møller.

Det Konservative Folkeparti vil også droppe de meget upopulære spareforslag på skoler, væresteder og hos de ældre. Til gengæld vil de aflyse tilskud til store byggeprojekter som fx. et svømmecenter i Vrå, samt andre nye tiltag, der muligvis kan reducere

- Vi foreslår i stedet, at der laves en samlet overbygningsskole for Hjørring By på Skolevangen. Det ville kunne et give rationale og bygge naturlig bro til de forskellige uddannelser i området. Vi vil i højere grad se på om der kan spares på ledelsen på skolerne, og så er vi også klar til at revurdere lokalaftalen for lærernes arbejdstid, som i øjeblikket koster kommunen syv millioner kroner om året, siger Per Møller.

Budgettet skal vedtages endeligt 12 oktober. Kommunerne i Vendsyssel ligger i toppen i en opgørelse over kommuneskatteprocenten i 2022 blandt landets kommuner. Brønderslev fører an med 26,3 procent, Frederikshavn 26,2, Hjørring 26,1 og Jammerbugt 25,7 procent.