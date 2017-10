Ny restaurant med genbrug i fokus

HIRTSHALS: For det utrænede øje er det svært at forestille sig, at der i et tidligere maskinværksted på Vestkajen åbner en helt ny restaurant om en måneds tid.

Men det gør det, for der er nemlig booket rigtig mange borde til åbningen af den nye restaurant, Restaurant Abstrakt, mortensaften 10. november.

For tiden er håndværkere travlt optaget med at forvandle det gamle værksted, som senest husede en motorcykelforretning, til en restaurant.

Samtidig er ejerne, kok Simon Emil Christensen og restaurantchef Kamilla Schiøtt, i gang med at forberede det, som restauranten skal indeholde af inventar, mad og drikke plus alt det løse.

Privat danner 26-årige Simon Emil Christensen og 28-årige Kamilla Schiøtt også par.

Det har de gjort i halvandet års tid, men fagligt har de kendt hinanden lidt længere.

- Vi arbejdede sammen i to år på Fyrklit, fortæller Kamilla.

Han var køkkenchef og hun var tjener, indtil restauranten på feriecentret lukkede 1. august.

Nu skifter de så udsigten over Vesterhavet ud med udsigten til Vestkajen og de mange både og kuttere.

Genbrug som den røde tråd

Den nye restaurant bliver på i alt 430 kvadratmeter, som også omfatter et selskabslokale til omkring 80 gæster.

I selve restauranten bliver der plads til 60 siddende gæster.

Indretningen bliver til en vis del præget af, at Simon Emil absolut ikke bryder sig om at smide brugbare ting ud.

- Bordene har vi købt for en slik fra restaurant Robin i Jomfru Ane Gade i Aalborg. Vi skifter bare bordpladerne ud, og så har vi fine borde. Baren og en halvvæg bliver beklædt med drivtømmer, og vi har både været i Odense og i Skagen med traileren for at genbrugstræ og drivtømmer, nævner han som eksempler på, hvad der kan genbruges.

Alle skal føle sig velkomne

Når Abstrakt åbner skal gæsterne ikke være i tvivl om, at husets fortid var et maskinværksted med tæt forbindelse til havnen.

- Vi beholder gulvet, som det er, så det bliver grå epoxy, og vi dækker ikke rørene langs vægge og loftet ind, de forbliver synlige, fortæller Kamilla Schiøtt.

På bordene kommer der heller ikke duge.

På madsiden vil man operere med kokkens forslag til tre-, fem- og syvretters menuer, men der skal også være plads på menukortet til dem, som en hverdagsaften bare har lyst en bøf eller en rødspætte.