Ny S-ledelse efter Arne Boelt på plads

HJØRRING:Da det lå fast, at Socialdemokratiet ville miste borgmesterposten i Hjørring, var afgående borgmester Arne Boelt hurtig til at fastslå, at den kommende ledelse af byrådsgruppen ville blive uden ham - en ny borgmesterkandidat skal køres i stilling til næste valg.

Nu har den socialdemokratiske byrådsgruppe så konstitueret sig til den kommende valgperiode, og det bliver med Mai-Britt Beith som ny gruppeformand enstemmigt valgt. I samme forbindelse er Thomas Klimek enstemmigt valgt til gruppens næstformand, oplyser Socialdemokratiet i en pressemeddelelse.

Ny ledelseskonstellation i S-gruppen

Gruppeledelsen vil i den nye valgperiode varetages i et formandskab bestående af den nyvalgte gruppeformand og næstformand. Beith og Klimek overtager ledelsen efter tre valgperioder med Arne Boelt og Peter Duetoft i front for Socialdemokratiet i Hjørring Kommune.

- Jeg vil gerne takke Arne Boelt for en historisk og imponerende indsats som borgmester for kommunen og ligeså Peter Duetoft for den store indsats som gruppeformand gennem tre valgperioder, udtaler den kommende gruppeformand, Mai-Britt Beith, der ser meget optimistisk på det fremtidige arbejde i S-gruppen og byrådet.

- Trods det ærgerlige valgresultat står vi med en politisk erfaren 10-mandsgruppe, der udgør et meget stærkt hold. Holdet er nu sat, og jeg glæder mig til at stå i spidsen for det, siger Mai-Britt Beith.