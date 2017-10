Ny skole i Vittrup

VITTRUP: Fri Fagskole åbner på søndag. Skolen har fokus på at gøre alle elever klar til det fremtidige uddannelses- og erhvervsvalg. Der er stort fokus på praktiske forhold, hvilket betyder at eleverne er i praktik i en tredjedel af deres skoleperiode.

Når eleverne ikke befinder sig i praktik, vil der på skolen være stort fokus på personlig udvikling. Den feedback skolen får fra praktikvirksomhederne, vil der være tid til at reflektere over, så eleverne i en fremtidig uddannelses- eller erhvervssituation ikke laver de samme fejl. Skolens mål er at få alle eleverne i gang med en erhvervsuddannelse eller få dem i arbejde. Skolen tilbyder tre forskellige erhvervslinjer som de unge kan vælge imellem. Erhvervslinjerne byder på håndværk og erhverv, jordbrug og dyr og mad og service. Under opholdet på skolen vil det også være muligt at forbedre sine karakterer i dansk, matematik og engelsk, så eleverne opfylder optagelseskravene på erhvervsuddannelserne.

Men for forstander på den nye skole i Vittrup er det ikke de skolemæssige forhold, der er det vigtigste.

- Det vigtigste er, at vi hjælper eleverne med at komme på rette spor igen, siger forstanderen på Vittrup Fri Fagskole, Casper Nellemann.

Inden skolen åbner på søndag, har Casper Nellemann stadig travlt med at få de sidste detaljer på plads, men han er fortrøstningsfuld omkring at nå det hele. Og samtidig er han glad for den lokale støtte.

- Det kræver rigtig mange penge at starte sådan et projekt her, og derfor er jeg så taknemmelig for den opbakning borgerne i Vittrup har vist. De har knoklet rigtig hårdt for at nå hertil, siger Casper Nellemann.