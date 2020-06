Ny skole ramt i Hjørring: To elever smittet med corona - klasser og lærere sendes hjem

HJØRRING:To elever i hver sin 2. klasse er smittet på Lundergårdskolen. Forældrene til børn i de pågældende 2. klasser - a og c - er pr. mail blevet bedt om at hente deres deres børn så hurtigt som muligt. Klassernes lærere sendes hjem.

Elever og lærere skal være hjemme resten af skolåret.

- De to smittede var hjemsendt med mistanke om corona. Nu er det konstateret, at de er smittet, siger, Michael Harritslev, der er skoledisktriktsleder på Hjørring Nordvestskole, som Lundergård Skole hører under.

- Vi har isoleret eleverne i de to ramte 2. klasser udenfor med afstand. Jeg har skrevet en mail til klassernes forældre om at hente deres børn hurtigst muligt, selv om vi ved, at det kan være vanskeligt, fordi forældrene er på arbejde. Vi har vi placeret en medarbejder iført gul vest uden for skolen, som forældrene skal henvende sig til, når de kommer. Medarbejderen vil bringe børnene ud.

Michael Harritslev har i en mail også orienteret samtlige forældre til elever på skolen. Han opfordrer forældre til at holde et vågent øje med eventuelle symptomer og kontakte egen læge, hvis man konstaterer symptomer hos sine børn. Børn med symptomer må ikke komme i skole.