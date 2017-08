Ny skole til 178 mio. kr.

VRÅ: En enig dommerkomité har onsdag offentliggjort vinderen af projektkonkurrencen om opførelsen af ny skole og børnehus i Vrå med folkebibliotek, musisk skole, ungdomsklub, idrætshal og sammenhængende udearealer. Vinderprojektet hedder Læringsskoven og er tegnet af AART/architects.

- Det er et stærkt projekt, som er specielt designet til Vrå og de omgivelser, hvor den nye skole og børnehus bliver opført. AART/architects har formået at skabe et projekt, der tænker alle de forskellige institutioner ind i byggeriet, og som kan rumme både fællesskaber, fordybelse, kreativitet og udviklingsmuligheder for både børn og voksne, når det står færdigt, siger Kasper Maarup Andersen (K), formand for Børne, Skole- og Uddannelsesudvalget.

Illustrationerne er ikke endelige, og der tages forbehold for ændringer frem mod første halvdel af 2018, hvor byggeriet går i gang. Illustration AART/architects

Også AART/architects’ projektform og evne til at samarbejde har været et kriterie under bedømmelsen.

- Jeg er helt tryg ved vores valg af arkitekter. AART/architects har erfaring med den projektform, som var med til at gøre opførelsen af Hjørring Teater til en succesfuld proces. Vi får ikke bare et unikt byggeri - men vigtigst af alt, får vi et unikt samlingssted i Vrå, som kommer til at glæde børn, unge og voksne i alle aldre, og som er med til at styrke Vrå og Hjørring Kommunes bosætning. Vinderne har desuden leveret en troværdig beregning, der viser, at vi kan realisere projektet inden for vores budgetramme, lyder det fra en glad borgmester Arne Boelt (S) i en pressemeddelelse.

10.000 kvadratmeter

Det samlede byggeareal er på ca. 10.000 m2, og byggeriet har et budget på 178 mio. kr.

Projektkonkurrencen er gennemført med bred deltagelse og involvering af medarbejdere, elever, ledere, byrådspolitikere og forvaltningen.

I de kommende måneder går arbejdet for alvor i gang, hvor brugernes ønsker og krav yderligere bliver indarbejdet i projektet. Byggeriet igangsættes i første halvdel af 2018.

Foto: Claus Søndberg