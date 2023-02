Ny type job giver mere luft til at pleje de syge

HJØRRING: Når serviceassistent Frederik Bonniksen trækker i uniformen og møder ind til en arbejdsdag som servicevagt i Hjørring, så er han med til at sikre et bedre flow på hospitalet.

Frederik er en af hospitalets ni tværgående servicevagter. De tager opgaver, som tidligere lå hos plejepersonalet. Det kan eksempelvis være klargøring af en stue efter udskrivelse af en patient.

- Plejepersonalet fortæller, at de er rigtig glad for ordningen. Det frigør plejeressourcer til patientnære sygeplejeopgaver. Der er bedre tid og plads til at tage imod nye patienter, fortæller afsnitsledende sygeplejerske Ann Engkjær.

Positive reaktioner

Med op mod 70 udskrivelser om dagen, så er der nok at tage fat på, og der er mange, der har bud efter servicevagterne.

- Vi har en bred berøringsflade i huset, og man skal være omstillingsparat. For mig gør det bare jobbet endnu mere interessant. Vi har rigtig godt kollegialt sammenhold, og der er masser af ping-pong med plejen på afsnittene, fortæller Frederik Bonniksen.

Han kan godt mærke, at afsnittene har brug for hjælpen, og det er vigtigt, at der hurtigt bliver klar til nye patienter:

- Man får så mange positive reaktioner, smil og kommentarer fra personalet på afsnittene, der siger tak fordi man kommer. Så man er ikke i tvivl om, at det er en hjælp.

Frederik Bonniksen er en af de nye servicevagter på sygehuset i Hjørring Foto: Region Nordjylland

Dialog om ønsker og behov

Ideen med servicevagter begyndte under coronatiden, hvor de blev kaldt udskrivningsvagter og var kun tilknyttet et bestemt afsnit. Idéen er nu videreudviklet og dækker hele matriklen i Hjørring. Det førte bl.a. til et tværgående team af servicevagter, der har været i gang siden nytår.

Serviceleder Gitte Hvolmgaard Olsen har sammen med de afsnitsledende sygeplejersker taget en dialog om hvilke opgaver, der med fordel kan flyttes fra plejepersonale til serviceafdelingen. Foruden klargøring af stuerne, så ønsker afsnittene hjælp til service- og rengøringsopgaver som at tage bakker ud fra patientstuer, lægge linned på plads, gøre depotskabe rene, rengøring om natten, klargøring til operation eller ambulante undersøgelser osv.

Den rette faglighed

Afdelingen for Service og Teknik får mange kandidater, når de opslår stillinger som servicevagter. Afdelingen ønsker, at det er kandidater med uddannelse som enten serviceassistent eller rengøringstekniker, og det snævrer feltet ind. Hidtil er det dog lykkes at finde egnede kandidater.