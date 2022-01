Ny uddannelse i havnebyen er lige på trapperne: Nu skal der bygges på Vestkajen

I august i år kommer de første elever, når Nordsøen Fri Fagskole slår dørene i Hirtshals - og ved årsskiftet fik fagskolen papir på, at man nu ejer både Motel Nordsøen samt bygningerne som tidligere husede Vestkajens maskinværksted.

Det er meningen, at Motel Nordsøen skal fungere som kostskole for eleverne, mens selve undervisning og vækstedsdel skal forgå på Vestkajen.

Motellet kan med ganske få ændringer gøres klar til at modtage elever, mens det forholder sig noget anderledes på det gamle maskinværksted.

- Her er der behov for en total renovering. Den største del af renoveringen vil være indvendigt, da vi udvendigt forsøger at fastholde det værksteds-mæssige look, dog vil facader og området omkring blive shinet op. Indvendigt starter vi med en nedrivning, dog vil alle de bærende dele forsøges bevaret, men ud over det er der ikke meget indvendigt som bibeholdes, oplyses det i en pressemeddelelse fra fagskolen, der står på følgende tre ben: Outdoor-turisme, gastronomi og de maritime erhverv.

- Stueplan vil blive indrettet med værksteder som relaterer sig til de erhverv, der forefindes på havnen, værkstederne skal opbygges på en måde så de også kan bruges i forhold til den teoretiske undervisning. Skolen kommer til at praktiserer en undervisning, som vi kalder for praksisnær gøremåls undervisning, det vil sige at de unge, som besidder en vis form for uro i kroppen og måske derfor har svært ved at gøre sig i et traditionelt undervisningsmiljø, hvor man sidder ved et bord og modtager undervisningen fra en lærer som står foran klassen. Vores undervisning skal bæres af undervisere som indtager en rollemodels-position i forhold til eleverne, hvor det ikke kun er underviserens teoretiske viden der kommer i spil, men også deres praktisk faglige viden, forklares det endvidere.

På 1. sal bliver der indrettet køkken/kantine og mødelokaler/lærerværelse samt kontorer.

Når de endelige renoveringsplaner foreligger kort inde i det nye år, vil det være muligt at se planerne opsat i et af de store vinduer som vender ud mod havnebassinet på Vestkajen 6.

