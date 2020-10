Ny udvikling i Mathis-sagen: Skal for retten igen

HØRBY/HJØRRING:For to uger siden blev der afsagt dom i sagen mod 33-årige Jens Kristensen, der blev kendt skyldig i grov vold, for at have hensat 15-årige Mathis i hjælpeløs tilstand og for at være i besiddelse af MDMA med henblik på videresalg.

Jens Kristensen blev idømt tre års fængsel. Dengang udbad han sig betænkningstid i forhold til, om han ville anke dommen, og det har han nu besluttet sig for at gøre.

Det fortæller hans forsvarer advokat Helle Kaad Iversen til NORDJYSKE.

- Vi mener, at dommen er forkert ganske enkelt. Dels er jeg uenig i den juridiske vurdering og selve udmålingen, siger hun.

Mathis-sagen En lørdag morgen i marts blev 15-årige Mathis fundet død af en hundelufter på boldbanerne i Hørby få hundrede meter fra sit hjem. Aftenen forinden var han blevet hentet samme sted af den dengang 32-årige Jens Kristensen, som han havde skrevet med via app'en GrindR. De havde aftalt, at de skulle mødes, have sex og tage MDMA. Hvad der præcis foregik, fra Mathis blev samlet op i Hørby, og til han nogle timer senere blev efterladt samme sted, er uvist. Jens Kristensen forklarede i retten, at Mathis blev meget påvirket af MDMA'en og på et tidspunkt blev så dårlig, at Jens valgte at køre ham tilbage til Hørby, hvor han efterlod ham. Under obduktionen fandt retsmedicinerne skader på Mathis efter vold med enten slag eller bælter, og han havde punktformede blødninger ved øjnene. Ifølge retsmedicineren er det et tegn på kvælning. I forbindelse med anholdelsen af Jens Kristensen fandt politiet en video fra natten, der viser Mathis iført et hundehalsbånd. Jens Kristensen blev efter retssagen dømt for grov vold, for at have hensat Mathis i hjælpeløs tilstand og for at være i besiddelse af MDMA med henblik på videresalg. Han blev idømt tre års fængsel. Du kan læse mere om den sidste retsdag her. VIS MERE

I sin procedure i byretten lagde Helle Kaad Iversen vægt på, at der var tale om et aftalt seksuelt forhold mellem Jens og Mathis, og at der derfor ikke var tale om grov vold.

- Vi må bare sige, at uanset hvordan vi har det med sex og forskellige former for sex, så er det her ikke en folkedomstol. Vi skal vurdere beviserne og sætte forholdet ind i den rigtige kontekst. Og der er ikke noget strafbart i at være til andet end missionærstilling, sagde hun.

- Som Jens har forklaret det, så har det været en del af deres leg. Vi kan forstå det eller lade være. Jeg har for længst accepteret, at der er ting, jeg ikke forstå, men retten skal forholde sig til beviser.

Helle Kaad Iversen sagde også, at såfremt Jens blev frikendt for forholdet om for grov vold, så ville han allerede have afsonet sin straf i forbindelse med varetægtsfængslingen.

- Det er min opfattelse, at dømmer man efter forhold tre (besiddelse af MDMA red.) og forhold to (for at have hensat Mathis i hjælpeløs tilstand red.), så er straffen i hvert fald udestået i det man har siddet varetægtsfængslet, sagde hun.

Familien møder op igen

Familien Matthiassen har siden dommen i byretten forsøgt, at få hverdagen på ret køl igen. Med dommen blev der sat et foreløbigt punktum, som nu i stedet er blevet til et komma i historien om tabet af deres søn.

- Vi prøver at komme ind i hverdagens trummerum, og vi er kede af, at vi nu skal igennem det hele én gang til, men det er der jo ikke noget at gøre ved, siger Mathis far, Henrik Matthiassen til NORDJYSKE.

Familien mødte op til alle retsdagene i retten i Hjørring og har også planer om at møde op i landsretten. De håber, at dommerne stadfæster byrettens dom.

- Vi er godt klar over, at vi ikke skal sætte næsen op efter, at straffen bliver skærpet, så vi går efter, at dommen bliver stadfæstet, siger Henrik Matthiassen.

- Det vil ryste mig meget, hvis sagen falder anderledes ud, for jeg synes, vi har en stærk sag. Sker det, så mister jeg totalt tiltroen til det danske retsvæsen.

Det er uvist, hvornår sagen skal for landsretten.

NORDJYSKE følger sagen.