Ny udvikling i sag om lukning af Peters café - restauratør vil samle penge ind

HJØRRING:Dårligere psykisk helbred og mere ensomhed.

Det er en fremtid, som Peter Roesdahl fra Hjørring frygter venter ham lige om hjørnet.

Det fortalte han forleden til Nordjyske i forbindelse med, at Hjørring Kommune har opsagt en aftale med Blå Kors for at spare cirka en halv million kroner om året. Beslutningen medfører, at caféen har sidste åbningsdag 31. juli 2023.

Men måske er der en opblødning på vej, der kan sikre værestedet i Hjørring.

Den Blå Sociale Café Den Blå Sociale Café i Kongensgade i Hjørring er et værested for mennesker, som er ensomme og hjemløse. Eller har udfordringer i forhold til blandt andet psykisk sygdom, misbrug af alkohol eller sundhed. Værestedet drives af Blå Kors. 160 mennesker er tilknyttet cafeen, hvor man blandt andet kan spise eller bare få en snak med de andre. VIS MERE

- Det er løgn

Tirsdag kom det nemlig frem - da Bone's-parret Ulla og Ole Østergård havde inviteret socialt udsatte fra netop caféen på gratis julefrokost - at der er sat en form for redningsaktion i værk.

Både restauratørparret og Blå Kors frygter, at lukningen af cafeen - hvor brugerne kan komme fire dage om ugen og få billig mad, råd og hjælp til lidt af hvert - vil betyde, at der opstår pres mange andre steder i systemet med flere udgifter i kølvandet.

Ole Søndergård hjalp med at servere - og garanterer også, at han og andre nok skal få samlet 200.000 - 300.000 kroner ind, så der er penge til at drive Den Blå Sociale Café året ud, når pengene slipper op 31. juli 2023. Foto: Kim Dahl Hansen

- Da jeg så, at politikerne havde besluttet at lukke caféen, tænkte jeg bare "Det er løgn", lyder det fra Ole Søndergård.

Han kalder det "kynisk" og "sølle", hvis caféen må lukke 31. juli 2023.

Men i stedet for at smide en skidtspand ud på facebook, så har Ulla og Ole Søndergård forsøgt sig med at være konstruktive. De har haft inviteret borgmester Søren Smalbro ned på en snak - og det er ikke det eneste:

- Vi vil hjælpe med at finde at finde de penge, som cafeen mangler i sidste halvdel af 2023, så den kan fortsætte året ud. Det kan jeg godt garantere, at vi kan få samlet ind. Men det er under forudsætning af, at caféen igen kommer på det kommunale budget året efter (fra 2024,red.), lyder det fra Ole Søndergård.

Støtteforening

Beslutningen om at trække det kommunale tilskud til caféen har afstedkommet en del kritik - og borgmester Søren Smalbro (V) siger til Nordjyske, at han gerne går ind i en dialog.

Borgmester Søren Smalbro (V). Arkivfoto: Kim Dahl Hansen.

- Jeg har jo kun en stemme i byrådet, men jeg kunne godt se for mig, at vi til foråret sætter os sammen - måske kommunen, en støtteforening og Blå Kors - og finder ud af, hvad der skal til for at have en bæredygtig café, lyder det fra borgmesteren - der således åbner en dør på klem i forhold til en mulig overlevelse af værestedet.

Susanne Houmøller, der er leder af Blå Kors i Hjørring, glæder sig over, at der er kræfter, som vil hjælpe.

- Men det kræver altså, at kommunen kommer på banen igen fra 2024, slår hun fast.