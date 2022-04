Ny vej skal lette trafiktryk i Hjørring

HJØRRING:Der er en udfordring med stigende trafiktryk på de store indfaldsveje til Hjørring - Aalborgvej og Frederikshavnsvej.

Nu bliver der frigivet de første penge til en løsning, der i hvert fald vil lette på noget af trafikafviklingen i den nordøstlige del af byen, hvor der i øjeblikket sker en massiv udbygning med nye boliger.

Kommunens økonomiudvalg har frigivet den første af i alt 11,7 millioner kroner til en forlængelse af Tørholmsvej, så den føres ud på Ringvejen ved Vester Thirupvej. Det vil forbedre vejadgangen til den nordøstlige del af Hjørring.

- Der er et stort tryk på hele det område ved Spangkærvej med masser af nye boliger. Med denne løsning bliver en stor del af trafikken ledt ud til Ringvejen og aflaster området, siger borgmester, Søren Smalbro (V).

Langs med Vester Thirupvej etableres en ny vej ud til Ringvejen Foto: Kim Dahl Hansen

Hvad har det så med trafiktrykket på indfaldsvejene at gøre? Der har været talt meget om en ny omfartsvej sydvest om byen, men en analyse har vist, at der vil være større effekt på det stigende trafiktryk i Hjørring, hvis der blev lavet nye løsninger i den nordlige og østlige del af byen, for at aflaste Frederikshavnsvej, som er den absolut mest trafikerede indfaldsvej.

Ud over, at den gennemkørende trafik ledes udenom de nye byggemodninger i Hjørring Øst, vil det betyde, at byudviklingen i området kan fortsætte, og så vurderes den nye forbindelsesvej generelt at få en afsmittende effekt på trafikafviklingen - også på Frederikshavnsvej.

Der er derudover også tanker om en etape 2, hvor der etableres en helt ny vej fra Ringvejen på det sted, hvor Tørholmsvej føres ud, og videre ud til motorvejen med Hjørring C. En sådan ny vej vurderes at have stor effekt på trafiktrykket på Frederikshavnsvej.

- Men etape 2 er stadig fremtidsmusik. En sådan vej vil måske løbe op i trecifret millionbeløb, fastslår Søren Smalbro.

Foreløbig starter projekteringen af forlængelsen af Tørholmsvej til Ringvejen. Den forventes dog først færdig i 2024.