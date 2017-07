Ny vejrradar i Nordjylland

København: 36 millioner gange om året. Så ofte klikker danskerne ind på radarbilledet på dmi.dk.

Fremover kan de besøgende se frem til, at radarbilledet bliver bedre og mere præcist. Det skyldes tre nye radarer, der er ved at blive stillet op. I Sindal er en ny radar netop blevet installeret i maj måned og forsyner nu dmi.dk og DMI’s app med radarbilleder. Nye radarer på Rømø og Stevns følger i september og oktober måned.

Radarbilledet på dmi.dk er nemlig sammensat af data fra DMI’s fem radarer, der tilsammen dækker Danmarks areal.

Troværdige billeder

De nye radarer afløser ældre radarmodeller. Med det nye udstyr - den såkaldte ’dual-polarisations’-radarteknik - kan DMI levere bedre og mere troværdige billeder, som kan opdateres oftere end de gamle radarer tillod.

- Radarerne er strategisk placeret centrale steder i Danmark for at give størst mulig dækning af Danmark. De nye radarer giver meteorologerne bedre mulighed for at følge tordenbyger, kraftige byger, skybrud og snebyger hen over Danmark. Det skaber tryghed for os alle, at vi nu har fået et bedre og hurtigere redskab til at sikre mere præcise vejrudsigter - både i hverdagen og når vi skal sikre os mod farligt vejr, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Flere billeder

Radarbilleder på dmi.dk og DMI’s app opdateres hver 10 min og viser nedbør, dvs. regn, slud og sne over dansk område. Radarbillederne er et særdeles effektivt værktøj til at planlægning af udendørsaktiviteter for borgere, myndigheder og virksomheder. Meteorologerne bruger blandt andet radarbilleder til udarbejdelse af kortfristede vejrudsigter, varsling af kraftig nedbør, vurdering af snebyger til glæde for glatførebekæmpelse og til udsigter til lufthavne.