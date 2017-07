Ny Vendsyssel-kant: Går efter at rykke op igen

FODBOLD: Efter en sommer med mange udskiftninger i spillertruppen er der mange spørgsmålstegn ud for Vendsyssel FF før den sæson, der begyndte søndag.

Her gav vendelboerne dog gode svar i den fortjente 2-0-sejr over Fremad Amager i sæsonpremieren. Sejren blev sikret via to mål fra nyindkøbte Lucas Jensen, og han tror på en god sæson.

- Der er nogen, der siger, at vi har skiftet for meget ud, men jeg synes, at vi har et hold, der kan lege med, hvor det er sjovt. Jeg har prøvet at rykke op to gange, og selvfølgelig går jeg efter at prøve det igen, siger Lucas Jensen.

Mens flere profiler er gået ud, er kantspilleren en af mange spillere, der er kommet til.

- Det har selvfølgelig været en lidt hektisk sommer med mange nye ansigter, og mange er også først kommet til sent, men både i træningskampene og i dag viste vi, at vi har kvaliteterne til at gøre ondt på mange hold, siger Lucas Jensen, der var meget tilfreds med at blive dobbelt målscorer i sin første officielle optræden for Vendsyssel FF.

- Det var selvfølgelig en rigtig god debut. Jeg kan jo ikke prale af at have været topscorer hele min karriere, så det var rigtig rart at komme i gang på den måde, selv om jeg også godt kunne have lavet en assist, siger Lucas Jensen.