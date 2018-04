Nye boliger er på vej - og hotelplan genoplives

HJØRRING: Private investorer er klar med omfattende byggeplaner på Svanelundsbakken og Bispetorv i Hjørring.

Bag planerne for den tidligere slagterigrund i Hjørrings midtby står ejendomsudvikler Lars Kjærgaard, der har fundet fælles fodslag med lokale investorer.

De forventer, at første etape kan gå i gang inden udgangen af året og står færdig midt i 2020.

- Den første etape omfatter byggeri af to ejendomme på begge sider af Svanelundsbakken. Her bygger vi 50-55 lejligheder af høj kvalitet tæt på både indkøbsmuligheder og grønne områder, fortæller Lars Kjærgaard, der skal stå for byggeledelsen.

- Folk er blevet kræsne

Planen omfatter boliger på mellem 85 og 120 kvadratmeter.

- Der er efterspørgsel på kvalitetsboliger i Hjørring. Folk er blevet kræsne, og vil gerne give lidt for at få kvalitet midt i byen, og de spørger efter både lejeboliger og andelsboliger, siger Lars Kjærgaard og tilføjer, at de i første omgang vil satse på andelsboliger på Svanelundsbakken.

De to bygninger på Svanelundsbakken skal opføres på to ledige byggefelter, der ligger på hver sin side af vejen. Fokus er på første etape men senere kan det blive relevant at kikke på de muligheder, som byggeretten ovenpå Harald Nyborg-bygningen samt ToysRus giver. Ved opførslen af de eksisterende bygninger blev de nemlig forberedt til et fremtidigt etagebyggeri. Desuden blev der dengang også lavet lokalplan for hele området.

Et hotel oven på Harald Nyborg-bygningen har tidligere været på tegnebrættet. Den plan kan blive genoplivet, hvis Lars Kjærgaard og investorer finder de folk, der kan drive hotel på stedet. ?Foto: Kurt Bering

Hotelplan genoplives

Planen gav mulighed for etagebyggeri, men der blev udelukkende opført kvadratmeter til butikslokaler.

- Vi har haft møde med Hjørring Kommunes ledelse for det tekniske område og præsenteret vores planer. Og lokalplanen for området giver umiddelbart mulighed for, at vi kan gennemføre vores projekt. Vi holder os inden for de eksisterende lokalplaner, fortæller Lars Kjærgaard, der dog minder om, at der blev givet dispensationer i forhold til højde, da de nuværende boligejendomme på Svanelundsbakken blev opført. Det forventer han også vil gælde nybyggeriet.

Mens byggeriet på Svanelundsbakken skal indeholde andelsboliger, så går tankerne omkring byggeretten ovenpå Harald Nyborg-bygningen og ToysRus i retning af lejligheder samt kvadratmeter til erhvervsformål - kontorer og måske til et hotel, som tidligere har været på tegnebrættet.

- Vi er meget åbne over for en dialog med interesserede. Hvis vi kan finde dem, der kan drive et hotel, er vi klar til at gå i dialog med dem, understreger Lars Kjærgaard.