Nye ejere redder Bjesken

HJØRRING: Helle Leed og Jesper Spanner Sørensen har købt værtshuset Bjesken i Hjørring, og hermed får den gamle hæderkronede beværtning to særdeles hus-kendte folk ved roret. Og Helle og Jesper er klar til at sparke nyt liv i værtshuset i Strømgade.

Morten Weinkouff har valgt at sælge sin andel i Bjesken, og han holder farvelfest 16. september. De nye ejere slår dørene op til Bjesken 5. oktober. De nye ejere vil satse på det modne publikum og skabe oplevelser, der kan trække netop den gruppe gæster til.

Jesper Spanner konstaterer, at han og Helle Leed er ude i en slags redningsaktion.

- Hvis ikke vi havde overtaget driften, var Bjesken lukket. Og efter 50 år med værtshus her, synes vi begge to, at det ville være synd. Der er så mange, der kan fortælle en historie fra Bjesken. Og tænk lige på, hvor mange der gennem årene har mødt deres kæreste her, siger Jesper med et grin.

- Det kan ikke passe, at der ikke er plads til et sted for voksne mennesker i Hjørring.

Bjesken får åbent torsdag, fredag og lørdag, og fredag bliver den store gå-i-byen-aften. Den aften satser værterne nemlig på at give gæsterne en ekstra oplevelse med musik og underholdning. Jesper købte halvdelene af værtshuset for syv år siden og drev det i tre år med store succes - blandt andre med Helle som ansat.

Efter tre år solgte Jesper sin halvdel til Helle Leed og endnu en ansat. De har drevet stedet i fire år - de første år med stor succes, men de seneste år med vigende indtjening.

Helle Leed skal stå for den daglige drift - hun har stået bag bare i syv år og har været medejer i fire år.