Nye forureninger i vandløbene: Svigter tilsynet?

HJØRRING:Vandløbene i Hjørring Kommune har det ikke særligt godt, og det bliver ikke bedre af, at strækninger i det store å-system gang på gang bliver ramt af forureninger.

Nu er den gal igen med forureninger i både et tilløb til Uggerby Å og i bække med forbindelse til kommunens andet hovedløb, Liver Å.

Her er det Kalum Bæk og Skelbæk, der har været ramt på en strækning på tre kilometer omkring, hvor der er vækst af lammehaler i vandet.

De karakteristiske lammehaler opstår, når vandløbene tilføres store mængder organisk materiale, som kvæler fiskelivet i vandløbet. Foto: Lystfiskerforeningen for Liver Å.

Lystfiskerforeningen for Liver Å vurderer, at forureningen har stået på i noget tid, og formand Daniel Larsen har oplysninger om, at forureningen er organisk materiale fra ensilagesaft fra landbrug i Brønderslev Kommune.

-Det er selvfølgelig rigtig skidt, at Liver Å nu rammes igen. Kommunen reagerede hurtigt på vores henvendelse, da forureningen blev opdaget, men man kan godt komme til at tvivle på, om kommunens tilsyn med landbrugene er gode nok, siger Daniel Larsen.

Bekræfter ensilagesaft

Teamleder for Team Miljø i Hjørring Kommune, Christina Jepsen bekræfter, at forureningen er ensilagesaft fra et landbrug i Brønderslev Kommune.

- Vores miljøvagt reagerede straks på henvendelsen, og nu har Brønderslev Kommune taget over i forureningssagen i Skelbæk, fortæller Christina Jepsen.

Der er de seneste dage også sket organisk forurening med ensilagesaft på en 2-3 kilometer lang strækning af Glimsholt Å med forbindelse til Uggerby Å, oplyser Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn.

Forurening i Glimsholt Å. Foto: Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn.

Her har Hjørring Kommunen fundet frem til synderen, og den pågældende landmand har beklaget og indvilget i at hjælpe med en restaurering af å-løbet.

Kommunen har ikke taget stilling til, at om forureningssagerne ender med politianmeldelser.

- Jeg mener generelt, at vores tilsyn med landmændene er gode nok, for vi kan jo ikke være ude og kontrollere forholdene hver dag. Men vi appellerer til, at den enkelte landmand bliver bedre til selvkontrol af de mulige forureningskilder, siger Christina Jepsen.

Det er angiveligt en tidlig høst af majs i år, og dermed meget saft i ensilagen, som har forårsaget, at der er løbet saft ud i naturen og ned i vandløbene.

Der er i alt cirka 1500 kilometer vandløb i Hjørring Kommune