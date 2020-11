Nye hotelejere i Sindal: Vi håber at festerne kan fortsætte

SINDAL:Her er gennem årene blevet spist et svimlende antal oksestege og flæskestege med tilhørende hvide kartofler og brun sovs, og der er blevet holdt et utal af fester - runde fødselskage, bryllupper, guldbryllupper - for ikke at tale om generalforsamlinger og politiske møder.

Nu er det to selvstændige håndværkere, der tager imod på Sindal Kro & Hotel centralt i byen, og de håber sådan set, at de stemningsfulde selskabslokaler stadig vil blive brugt som rammer for byens fester. Men ellers har de selv mest fokus på at bygge hotellet om til lejligheder.

16





























Galleri - Tryk og se alle billederne.

Interesse for selskabslokaler

- Vi er i dialog med en mulig forpagter, så der er planer for de tre selskabslokaler. Det tror vi, at der stadig er interesse for, men ellers er tiden nok løbet fra egentlig hoteldrift, og det har vi i hvertfald ikke forstand på, lyder det fra Carsten Larsen, der er tømrer fra Hundelev. Sammen med makkeren, Lasse Jensen, der er smed, har de købt hotellet og tilhørende bygninger.

Det er ikke nogen lille mundfuld, som de har kastet sig ud i. Købet omfatter ud over hotellet med tilstødende bygninger og en grund på i alt 6000 kvadratmeter midt i Sindal, også det tidligere posthus, der er fredet. I alt er der 2500 kvadratmeter under.

Den tidligere ejer, Stig Vinther er tjekket ud efter 30 år. Han var igang med at ombygge en del af hotellets værelser til lejligheder, og de to købere fortsætter, hvor han slap.

- Der er lige nu syv lejligheder og 16 hotelværelser. Vores plan er at fortsætte med at lave hotelværelser om til lejligheder, fortæller Carsten Larsen.

- Vi satser på lidt ældre lejere, og det er også den aldersgruppe, der er lejere i forvejen, supplerer Lasse Jensen.

Der er også lavet en udendørs elevator for at lette adgangen til lejlighederne på første og anden sal.

De to købere viser en af de nyrestaurerede og hyggelige lejligheder frem på 87 kvadratmeter.

Vi vil gerne fortsætte i den her stil, så nu gælder det om at finde tiden til ombygningen, smiler Carsten Larsen.