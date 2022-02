Nye jobs i Nordjylland: Populær arbejdsplads udvider kraftigt og søger folk

Novo Nordisk øger produktionen på fabrikken i Hjørring som følge af en stor stigning i efterspørgslen på Novo Nordisks nyeste lægemidler inden for diabetes og svær overvægt, som bliver pakket i æsker sammen med de pen-kanyler, der bliver produceret i Hjørring.

Der blev i løbet af 2021 installeret to nye pakkelinjer i Hjørring, og en tredje pakkelinje kommer i drift i 2022. Derfor skal antallet af medarbejdere øges med godt 65 i løbet af året, så produktionen kan køre 24/7 alle årets dage, for at følge med den øgede efterspørgsel, oplyser Novo Nordisk i en pressemeddelelse.

-Vores fabrik har været inde i en rivende udvikling de seneste år, og vi forudser, at denne udvikling fortsætter. Det er meget glædeligt, da vi dermed er med til at fastholde en højteknologisk produktion af medicinsk udstyr i Hjørring og Nordjylland,” siger Morten Keller Caspersen, corporate vice president og fabrikschef for Novo Nordisk i Hjørring.

Fabrikschef Morten Keller Caspersen. Foto: Peter Nørby

Flere jobmuligheder

Novo Nordisk i Hjørring har det samlede ansvar for forsyningskæden for pen-kanyler til hele verden herunder både intern og ekstern produktion, kvalitetssikring samt produktionsudvikling.

Der er i forvejen godt 300 medarbejdere på fabrikken i Hjørring, og behovet for yderligere 65 nye medarbejdere i løbet af 2022 svarer til en stigning på ca. 20%. De nye jobmuligheder dækker bredt, men godt halvdelen af stillingerne vil være som industri-/procesoperatører og automatikhåndværkere. Den resterende del er primært maskinmestre, ingeniører og teknikere inden for automation.

-Vi ved godt, at der for tiden er rift om den kvalificerede arbejdskraft, men vi ved også, at vi er i stand til at tilbyde en god arbejdsplads med udfordrende arbejdsopgaver og udviklingsmuligheder inden for produktion, produktionsudvikling og supply chain management. Jeg opfordrer derfor alle interesserede til at holde øje med jobopslag på Novo Nordisks hjemmeside allerede nu og i løbet af året,” siger Morten Keller Caspersen.