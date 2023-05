Nye lækkerier i byen: Magnus arbejder i fire dage på sin pizza

HJØRRING:Hvis du har lyst til takeaway, der er kælet lidt ekstra for, så er 23-årige Magnus Mertz helt sikkert klar til at hjælpe dig.

Fredag 5. maj slår han dørene op til sit helt nye spisested "Hos Magnus" - og herfra byder han blandt andet på pizza, sandwich, salater eller en lækker pastaret.

Dagen inden de første kunders entré var Nordjyske på besøg for at høre lidt mere om tankerne bag. Og dem deler Magnus Mertz gerne ud af - mens han i øvrigt rører i en tomatsovs med vodka, der er på vej til at indgå i én af spisestedets pastaretter.

- Jeg satser først og fremmest på god kvalitet. Jeg laver mad fra bunden af, og det er blandt andet baseret på gode lokale råvarer.

Magnus Mertz har åbnet et lille spisested i Jernbanegade i Hjørring. Hjørring 4. maj 2023. Foto: Bente Poder

Eksempelvis køber Magnus Mertz mel fra Aurion, kød fra Rævhede Naturprodukter og Ryå Is i Aabybro.

- De lokale producenter har en kærlighed til det, de leverer, og derfor er jeg rigtigt glad for at bruge deres ting.

Mener du, at dit resultat bliver bedre ved at bruge de ting?

- Det er 100 procent sikkert, fastslår han.

Og hvis man stadig tvivler på, om Magnus Mertz forsøger at arbejde med kvalitet, så kan man eventuelt prøve én af hans pizzaer. Dejen til dem er fire dages undervejs - for så får de den bedste smag, mener han.

Ville egentlig være gourmetkok

Magnus Mertz er født i København, men han er opvokset i Hjørring. Egentlig havde han en drøm om at blive gourmetkok, men under sin læretid på ferieresortet HimmerLand fandt hun ud af, at han i virkeligheden brændte for noget helt andet end gourmetmad.

- Jeg synes jo, at det var meget fedt at lave gourmetmad, men under min læretid opdagede jeg, at det ikke er det, som jeg skal. Jeg savnede simpelthen noget tempo.

En tomatsovs med vodka er ved at blive gjort klar til én af de tre varianter af pastaretter, Magnus Mertz serverer. Foto: Bente Poder

- Men mens jeg var i lære fik jeg på et tidspunkt mulighed for at arbejde med en brændefyret pizzaovn. Jeg kunne med det samme mærke, at jeg syntes, det var meget federe, siger Magnus Mertz og forsøger at forklare sig lidt yderligere omkring, hvorfor han synes, det er spændende at arbejde med takeaway:

- På en måde er det mere ærlig mad, og det gør, at det er nemmere at forholde sig til. Man skal ikke tænke så meget over det, og det gælder jo også for Hr. og Fru Danmark. De kan lide det, og det er en god ting - også for mig.

I december 2022 blev Magnus Mertz uddannet som gastronomassistent. I januar 2023 besluttede han så at åbne sit eget spisested, og allerede i februar havde han så fået nøglerne til lokalet i Jernbanegade 13A i Hjørring.

Sidenhen har han - sammen med en række familiemedlemmer - arbejdet på at renovere stedet og gøre det klar til fredagens åbning. Og så skal det i den forbindelse nævnes, at der ikke kun er takeaway på stedet - man kan også nyde maden ved bordene "Hos Magnus".

- Det er jo både super spændende og angstprovokerede at lave den her satsning. Men jeg glæder mig rigtigt meget og håber selvfølgelig, at folk tager godt imod det. Jeg har altid gerne villet have mit eget sted - og nu er det nu.

