Nye navne, men stærkt lokalt islæt i Vendsyssel Teaters nye bestyrelse

HJØRRING:Fra nytår skifter Vendsyssel Teater status. Teatret kommer på finansloven sammen med Fredericia Teater og Randers Egnsteater som regionale kraftcentre for teaterkunst.

Staten skyder samlet godt 10 millioner kroner årligt i de tre teatre. Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget af kulturministeren, kommunerne, Statens Kunstfond og valgt af teatrenes medarbejdere.

Vendsyssel Teaters nye bestyrelse bevarer dog sin stærke lokale profil.

- Det er dejligt, at bestyrelsen er på plads. Hvis nogen har været bekymret for om den lokale forankring bevares, når vi skifter status, så ser vi nu, at det helt ubegrundet, siger Vendsyssel Teaters direktør, Lars Sennels.

Hjørring Byråds 2. viceborgmester, Henrik Jørgensen (V), fortsætter som bestyrelsesformand. Han får følgeskab i bestyrelsen af sin byrådskollega Mogens Bjerre (S), der ligesom Ole Peter Christensen, direktør i Spar Nord i Hjørring, er genudpeget til bestyrelsen.

Bestyrelsen får tre nye medlemmer, dramatiker Julie Maj Jakobsen, innovationsdirektør på Aalborg Universitet, Dorte Maarbjerg Stigaard, samt ny medarbejderrepræsentant, teatrets belysningsmester Anders Budolf Andersen.

Inninvationsdirektør Dorte Maarbjerg Stigaard fra Aalborg Univesitet er udpeget til Vendsyssel Teaters bestyrelse. Arkivfoto: Torben Hansen

- Det er godt, at Henrik Jørgensen fortsætter som bestyrelsesformand. Han har været med i hele processen. Det er godt for kontinuiteten, at teatret ikke skifter status, bestyrelse og formand på samme tid, siger Lars Sennels.

Dramatiker Julie Maj Jakobsen er nyt medlem af Vendsyssel Teaters bestyrelse. Hun skrev stykket "Aftenlandet" til Aalborg Teater i 2017. Arkivfoto: Lars Horn/ Baghuset.

- Dramatiker Julie Maj Jakobsen fik en Reumert som årets dramatiker for Aftenlandet, som hun lavede til Aalborg Teater. Hun kender til Nordjylland og det samme gælder Dorte Maarbjerg Stigaard, som er en kapacitet med et kæmpeindblik i vores del af verden.

Vendsyssel Teater skal styrke og udvikle sin i forvejen stærke indsats for ny dansk dramatik, blandt andet med lokalt udgangspunkt. I fjor viste man med stor succes den nyskrevne forestilling om maleren Poul Anker Bech og 20. februar 2020 præsenterer teatret igen ny dramatik med lokalt udspring. Forestillingen Stormene fortæller om biskop Stygge Krumpen og Elisabeth Gyldenstjernes forbudte kærlighed.