Nyindkøbt Lamborghini konfiskeret: Kørte 236 kmt/ ved Hjørring

HIRTSHALS:Det kan være en dyr fornøjelse at køre syd for grænsen for at handle, men sjældent så dyrt, som det torsdag aften blev for en irakisk mand bosat i Norge.

Tidligere på dagen havde han købt en Lamborghini Huracán for to millioner kroner i Tyskland, og få kilometer før færgen hjem til Norge besluttede han sig for at give den gas i sin nyindkøbte italienske millionbil.

Formentlig helt uvidende om den ændring af den danske færdselslov, som fra 31. marts i år gav myndighederne lov til at konfiskere køretøjer i tilfælde af vanvidskørsel, blev han lige syd for Hjørring målt til 236 km/t i en hastighedskontrol, som Nordjyllands Politi havde placeret på E39.

Det fortæller Jess Falberg, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Han oplyser, at bilen blev bragt til standsning kl. 19.25 små 20 km senere lige før Hirtshals.

- Det var lidt trist for ham. Nu er bilen konfiskeret, og det var han da lidt træt af, siger Jess Falberg.

Han oplyser, at konfiskationen fredag bliver indbragt for retten i Hjørring.

- Jeg går ikke ud fra, at der bliver nogle problemer med den konfiskation, konstaterer vagtchefen.