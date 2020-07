Nykårede mestre misser "The Double"

HJØRRING:Det bliver ikke i denne sæson, Fortuna Hjørring kan skrive deres 10. pokaltitel på den ellers imponerende "Wall of Fame" på klubhuset.

Vendelboerne, som i lørdags sikrede sig det danske mesterskab efter 1-1 hjemme mod ærkerivalerne fra Brøndby, kunne på eget græs have løst billet til lørdagens pokalfinale på Lerpytter Stadion i Thisted, men det spændte gæsterne fra FC Nordsjælland ben for.

To mål af Amalie Jørgensen Vangsgaard - et i hver halvleg - kostede Fortuna Hjørring muligheden for at sikre sig "The Double".

Hjemmeholdet kom hurtigt bagud i onsdagens opgør på Nord Energi Arena på Amalie Jørgensen Vangsgaards mål efter blot fem minutters spil.

Den føring holdt til pausen, men anden halvleg var blot fem minutter gammel, da Sara Holmsgaard bragte balance i regnskabet med et smukt venstrehug direkte på frispark.

Det satte turbo på hos hjemmeholdet, som dominerede, men i det 70. minut slog Amalie Jørgensen Vangsgaard til igen, da hun på et af gæsternes sjældne besøg i Fortuna-feltet headede bolden i nettet til slutsejr 2-1.

Fortuna blev kort efter scoringen svækket i bestræbelserne på at slå igen, da Caroline Møller Hansen blev vist ud efter sit andet gule kort.

Dermed bliver det FC Nordsjælland, der har den tidligere Fortuna-cheftræner Brian Sørensen i trænersædet, som lørdag får chancen for at sikre klubbens første titel.

Mål:

05:0-1 Amalie Jørgensen Vangsgaard

50:1-1 Sara Holmsgaard

70:1-2 Amalie Jørgensen Vangsgaard